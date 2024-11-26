У Ростовській області РФ заявили про атаку дронів
Російська влада вночі вівторка, 26 листопада, заявила про нібито відбиття атаки безпілотників на Ростовську область
Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.
"З опівночі в Ростовській області засоби ППО відбивають повітряну атаку ворога. Наразі знищено 4 БПЛА: у районі Новошахтинська, Таганрога, Кам'янська і Зернограда", - написав він о 01:06.
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Слюсар заявив, що постраждалих і руйнувань на землі нібито немає.
- У ніч на понеділок, 25 листопада, у РФ заявили про атаку безпілотників по нафтобазі у Калузі. Також атаки зазнав аеродром "Халіно" на Курщині. Генштаб ЗСУ підтвердив причетність до ударів Сил оборони.
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