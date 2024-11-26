У Ростовській області РФ заявили про атаку дронів

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

"З опівночі в Ростовській області засоби ППО відбивають повітряну атаку ворога. Наразі знищено 4 БПЛА: у районі Новошахтинська, Таганрога, Кам'янська і Зернограда", - написав він о 01:06.

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Слюсар заявив, що постраждалих і руйнувань на землі нібито немає.