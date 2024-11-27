Партія влади обрала кандидата на пост президента Грузії

Про це повідомив голова партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, пише Ехо Кавказу.

"Чесність, справедливість, патріотизм і принциповість – якості, які відрізняють Михайла Кавелашвілі. Він найкраще втілення грузинського чоловіка за своєю природою. Він чудовий чоловік і батько чотирьох дітей. З огляду на все вищесказане, команда ухвалила одноголосне рішення щодо висунення Михайла Кавелашвілі на пост президента Грузії", – заявив Іванішвілі.

Він також висловив впевненість, що Кавелашвілі "відновить гідність, тимчасово відібрану в Інституту президента".

Михаїл Кавелашвілі – ветеран футболу. Він вихованець тбіліського "Динамо", у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році перейшов до російського клубу "Спартак-Аланія", а 1996-го до "Манчестер Сіті". Також Кавелашвілі грав за різні клуби Швейцарії.

Про вибори в Грузії

Наприкінці листопада спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що керівна партія "Грузинська мрія" розраховує провести президентські вибори до кінця 2024 року. Згодом стало відомо, що вибори президента країни відбудуться 14 грудня. Інавгурація запланована на 29 грудня.

Вибори відбудуться в будівлі парламенту, і вперше президента обиратиме не населення країни, а Виборча колегія, до складу якої входитимуть 300 людей. Серед них будуть 150 депутатів парламенту, а також члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки у вигнанні.

Додаткові 109 представників колегії буде призначено політичними партіями з місцевих органів влади відповідно до квот, визначених Центральною виборчою комісією, що ґрунтуються на результатах виборів місцевого самоврядування 2021 року.