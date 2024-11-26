Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Парламент Грузії проголосував за проведення виборів президента 14 грудня

Парламент Грузії проголосував за проведення виборів президента 14 грудня

Марія Науменко
26 листопада, 2024 вiвторок
11:04
Світ грузія

Спікер парламенту Грузій оголосив, що вибори президента країни відбудуться 14 грудня. Інавгурація запланована на 29 грудня

Зміст

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Відповідне рішення було ухвалено парламентом Грузії. "За" проведення виборів 14 грудня проголосувало 80 депутатів. Другий тур виборів у разі необхідності відбудеться того самого дня. 

Вибори відбудуться в будівлі парламенту, і вперше президента обиратиме не населення країни, а Виборча колегія, до складу якої входитимуть 300 людей. Серед них будуть 150 депутатів парламенту, а також члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки у вигнанні. 

Додаткові 109 представників колегії буде призначено політичними партіями з місцевих органів влади відповідно до квот, визначених Центральною виборчою комісією, що ґрунтуються на результатах виборів місцевого самоврядування 2021 року.

Папуашвілі наголосив на важливості проведення виборів та інавгурації цього року, щоб термін повноважень нового президента становив 5 років, а не 6. 

Згідно з інформацією видання, ймовірними кандидатами на пост президента є голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі, а також Костянтин Гамсахурдія, син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдії.

Однак, 61 депутат від опозиції, як очікується, не братиме участі в голосуванні, оскільки вони не визнають легітимність парламенту XI скликання. Участь опозиційних представників з місцевих органів самоврядування у голосуванні поки залишається під питанням.

Для висування кандидатури на пост президента необхідно, щоб за це проголосували щонайменше 30 членів виборчої колегії.

  • 18 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що подасть позов до Конституційного суду країни через результати парламентських виборів.

 

Теги:
Новини
вибори
Грузія
політика
вибори президента
Читайте також:
Насідки обстрілу Одеси 25 листопада
Автор Світлана Кравченко
25 листопада, 2024 понедiлок
Війська РФ вдарили ракетою по середмістю Одеси: є постраждалі
Кім Чен Ин побував на випробуваннях першого ударного дрону КНДР
Автор Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
"Останній крок до розриву зв'язків між країнами": КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю
Дональд Трамп
Автор Віталій Бесараб
24 листопада, 2024 неділя
"Про 24 години для завершення війни вже не говорять": політик Джердж назвав причину зміни риторики команди Трампа
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.33
    Продаж 44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 листопада
12:35
Окупанти розстріляли 5 військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку: Офіс генпрокурора почав розслідування
12:33
Джон Кірбі
Погрози РФ уразити базу ППО в Польщі у Білому домі назвали нерозважливими, але сприймають їх серйозно
12:29
сховище газу
Туреччина просить США скасувати санкції, щоб продовжити платежі Росії за газ
12:28
Оновлено
На найбільшому книжковому ярмарку Австрії Buch Wien представили німецькомовне лібрето Жадана "Вишиваний. Король України"
12:27
На Чернігівщині затримали чоловіка, який у гідрокостюмі та ластах допомагав ухилянтам потрапити до Білорусі
12:18
Армія РФ атакувала безпілотником енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині
12:09
туман
Густі тумани, а вночі до -11 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 листопада
12:05
OPINION
Європейські війська в Україні: лідери визначаються з рівнем ризику
12:02
Вийшла перша колядка з альбому "Територія Різдва. Дух нескорених", записаного артистами спільно з військовими
11:55
єОселя
За програмою єОселя від початку року українці отримали понад 8 тис. кредитів на житло
11:55
Ексклюзив
Карта бойових дій за 13-20листопада
Курахове перебуває майже на 70% під оточенням, - військовий експерт Ступак
11:52
Україна Британія
Міністр закордонних справ Британії заявив, що його країна наразі не розглядає можливість введення військ в Україну
11:41
Ілюстративне
ДБР розпочало провадження щодо постачання військовим неякісних мін
11:40
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала дронами цивільних у Херсоні та області: 4 людини отримали поранення
11:35
електроенергія
Негода залишила без світла 38 населених пунктів, на Тернопільщині аварійні вимкнення через обстріли: ситуація в енергосистемі 26 листопада
11:30
Запуск ракети
У Японії під час випробування загорілася космічна ракета
11:29
Гра в кальмара. Виклик
"Ви учасник гри": Netflix випустив моторошний тизер 2-го сезону "Гри в кальмара", знятий від першої особи
11:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог скористався прогалинами у фортифікаціях: Згурець про ситуацію на сході Донеччини
11:01
Інтерв’ю
Оксана Забужко
Українці й далі демонструють здатність перемагати, навіть якщо не свідомі власної сили, - Оксана Забужко в проєкті "Власні назви"
11:00
PR
Топ-3 ноутбуки ASUS зі штучним інтелектом на "чорну п’ятницю"
10:49
Імран Хан
Прихильники колишнього прем'єра Пакистану влаштували протести: 6 людей загинуло в сутичках
10:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна готується переконувати Трампа, що США повинні зберегти підтримку та чому політика Заходу не дає Києву шансу витіснити Росію. Акценти світових ЗМІ 26 листопада
10:46
PR
Тренд на мінімалістичні букети: чому це стильно?
10:28
Отруєння чадним газом
На Житомирщині через отруєння чадним газом загинули 4 людини, серед яких підліток
10:24
Російський експорт нафти морем скоротився до найнижчого рівня з липня
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
10:18
Хотів підірвати поліцейських у квартирі на Печерську: правоохоронці затримали російського агента, який вже 6 разів відбував покарання у в'язниці
10:17
Донецька область, стела
За минулу добу на Донеччині через атаки РФ загинула людина, ще одну поранено
10:05
Естонія
Естонія надасть €1 млн на екологічні проєкти в Україні
10:01
Ексклюзив
окупанти
З 10 окупантів, які виходять на штурм, доходять не більше 3, - комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС" про ситуацію на Куп'янщині
10:00
OPINION
Вибори у Румунії прочинили завісу на контури Третьої світової
09:40
Дмитро Медведєв
"Божевільний маразматик Байден вирішив гарно піти з життя": Медведєв заявив про нібито обговорення наслідків передачі Україні ядерної зброї
09:24
У Новій Зеландії врятували понад 30 китів
У Новій Зеландії врятували понад 30 китів, які викинулися на берег
09:23
ППО
Сили ППО збили 76 зі 188 дронів, якими росіяни атакували Україну
09:03
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Нічна атака дронами: у Тернополі відновлюють постачання води та світла після ударів
08:56
Росія з КНДР
"Швидко виходьте": розвідка перехопила розмову військових КНДР на Курщині
08:51
Ексклюзив
Карта бойових дій за 13-20листопада
Росіяни намагаються оточити Покровськ з двох боків, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
08:15
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 191 боєзіткнення: РФ безупинно атакує позиції ЗСУ
08:05
OPINION
Як можна організувати ротацію на фронті
07:58
Оновлено
гуманітарна допомога
РФ 25 листопада вдарила FPV-дроном по людях, які отримували гумдопомогу на Миколаївщині: загинув чоловік, 6 поранених
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV