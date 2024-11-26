Парламент Грузії проголосував за проведення виборів президента 14 грудня

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Відповідне рішення було ухвалено парламентом Грузії. "За" проведення виборів 14 грудня проголосувало 80 депутатів. Другий тур виборів у разі необхідності відбудеться того самого дня.

Вибори відбудуться в будівлі парламенту, і вперше президента обиратиме не населення країни, а Виборча колегія, до складу якої входитимуть 300 людей. Серед них будуть 150 депутатів парламенту, а також члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки у вигнанні.

Додаткові 109 представників колегії буде призначено політичними партіями з місцевих органів влади відповідно до квот, визначених Центральною виборчою комісією, що ґрунтуються на результатах виборів місцевого самоврядування 2021 року.

Папуашвілі наголосив на важливості проведення виборів та інавгурації цього року, щоб термін повноважень нового президента становив 5 років, а не 6.

Згідно з інформацією видання, ймовірними кандидатами на пост президента є голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі, а також Костянтин Гамсахурдія, син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдії.

Однак, 61 депутат від опозиції, як очікується, не братиме участі в голосуванні, оскільки вони не визнають легітимність парламенту XI скликання. Участь опозиційних представників з місцевих органів самоврядування у голосуванні поки залишається під питанням.

Для висування кандидатури на пост президента необхідно, щоб за це проголосували щонайменше 30 членів виборчої колегії.