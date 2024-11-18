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Президентка Грузії Зурабішвілі оскаржить результати парламентських виборів

Катерина Єсікова
18 листопада, 2024 понедiлок
19:22
Світ Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що 19 листопада подасть позов до Конституційного суду країни через результати парламентських виборів

Зміст

Про це пише SOVA.news.

"Завтра вранці я подам позов до Конституційного суду щодо порушення двох конституційних принципів, які називаються таємниця голосування і загальність. Це не тому, що я вірю Конституційному суду: ми всі вже знаємо, що жоден інститут у цій країні не є незалежним, і ми вже неодноразово отримали докази цього", - заявила Зурабішвілі.

За її словами, вирок щодо виборів у країні винесено - вони не відбулися. Тому, на думку президентки, необхідно провести перевибори. А для цього треба зробити кілька кроків.

"Були порушені гарантовані права, відображені в Конституції Грузії, і міжнародні принципи та стандарти, прописані не в одній конвенції: перше - таємниця голосування і друге - загальний принцип голосування, що виразилося в нехтуванні виборчими правами емігрантів Грузії", - заявила Зурабішвілі.

Вибори в Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада. 

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях. 

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.

 

Теги:
Новини
вибори
Грузія
акції протестів
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