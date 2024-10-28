У Тбілісі почалися протести після парламентських виборів

Про це повідомляє Paper Kartuli.

Близько 5 вечора понад 300 протестувальників почали збиратися біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі. Організаторам дозволили встановити невелику сцену.

Зазначається, що проспект Руставелі наразі не перекритий, але люди стоять на пішохідних зонах по обидва боки вулиці.

Крім того, на проспекті помітили кортеж угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, який приїхав із візитом до Грузії. Учасники протестної акції освистали автівки з прапорами Угорщини.

Водночас до акції приєдналася президентка Саломе Зурабішвілі: "Ми боротимемося, щоб захистити ваше конституційне право на голос. Зараз не час для песимізму, зараз важливо спокійно та піднявши голову захищати свої голоси".