У Тбілісі почалися протести після парламентських виборів
Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Понад 300 людей зібралися біля будівлі парламенту
Про це повідомляє Paper Kartuli.
Близько 5 вечора понад 300 протестувальників почали збиратися біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі. Організаторам дозволили встановити невелику сцену.
Зазначається, що проспект Руставелі наразі не перекритий, але люди стоять на пішохідних зонах по обидва боки вулиці.
Крім того, на проспекті помітили кортеж угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, який приїхав із візитом до Грузії. Учасники протестної акції освистали автівки з прапорами Угорщини.
Водночас до акції приєдналася президентка Саломе Зурабішвілі: "Ми боротимемося, щоб захистити ваше конституційне право на голос. Зараз не час для песимізму, зараз важливо спокійно та піднявши голову захищати свої голоси".
- Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулись парламентські вибори. Наразі там вже підрахували понад 99% голосів, лідирує правляча партія "Грузинська мрія". Крім того, грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" виступила з оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до Іванішвілі.
- Грузинська опозиція з великим відривом виграла парламентські вибори за кордоном. Результати.
- 27 жовтня міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і Європарламенту заявили, що "парламентські вибори в Грузії були затьмарені вкоріненою поляризацією та риторикою, яка викликала тиск на виборців".
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