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Головна Світ "Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот": в Грузії опозиція вимагає від Іванішвілі мирно віддати владу
Оновлено

"Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот": в Грузії опозиція вимагає від Іванішвілі мирно віддати владу

Анатолій Буряк
27 жовтня, 2024 неділя
00:06
Світ Грузинський мультимільярдер Бідзіна Іванішвілі

Грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" у ніч з 26 на 27 жовтня 2024 року виступила із оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до олігарха Бідзіни Іванішвілі

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Першою з'явилася заява очільниці заснованої Міхеїлом Саакашвілі партії "Єдиний національний рух" Тіни Бокучави. Її слова передає телеканал Pirveli TV.

"Єдиний національний рух" переходить в аварійний режим діяльності, сказала опозиціонерка.

"Ми не визнаємо результатів вкрадених виборів", - наголосила Бокучава.

Як вважає опозиціонерка, "ЦВК виконала брудне замовлення Іванішвілі".

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Громадськість буде поінформована про план заходів, до яких планує вдатися грузинська опозиція задля захисту демократії, додала очільниця "Єдиного національного руху".

Голова заснованої грузинської політичної партії "Єдиний національний рух" Тіна Бокучава

Голова заснованої грузинської політичної партії "Єдиний національний рух" Тіна Бокучава, Фото: відкриті джерела


 

"Ми як ніколи будемо боротися за повернення європейського майбутнього нашої країни", - сказала Бокучава.

За даними Pirveli TV, після того як за підсумками опрацювання протоколів із 70% виборчих дільниць грузинський центрвиборчком попередньо оголосив правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" переможицею виборів до парламенту (53%), керівництво об'єднаної проєвропейської опозиції зібралося на нараду у готелі Wyndham Grand Tbilisi.

Спільна заява опозиції

Пізніше від імені опозиційних сил було зроблено заяву з оцінкою виборчого процесу 26 жовтня, розповідає опозиційна телестудія Formula TV.

Коаліція "За зміни" не визнає результати виборів, сказала одна з лідерів об'єднання Ніка Гварамія.

"Ми не визнаємо результати виборів, вибори були вкрадені, в Грузії відбулася узурпація влади. Це конституційний переворот, "Грузинська мрія" є автором конституційного перевороту, і "Грузинська мрія" повинна за це відповісти у спосіб, передбачений законодавством, але перш ніж це станеться, "Грузинська мрія" повинна буде визнати перемогу опозиції", - зазначила Гварамія.

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За її словами, опозиції не відразу вдалося зрозуміти технологію фальсифікації волевиявлення грузин на парламентських виборах.

"Ми розшифрували схему, за якою вони вкрали вибори. Нам потрібен був час аби це  зрозуміти. Це нелегко, ми обіцяли вам захистити голоси і вибачаємося, що нам не вдалося вчасно розшифрувати цю складну технологічну схему й що ми виявили цю проблему лише після фальсифікації виборів, але ми повинні сказати вам про це", - продовжила Гварамія.

Детально пояснити задіяну "Грузинською мрією" технологію фальсифікації виборів опозиція пообіцяла пояснити вже завтра, 27 жовтня.

"Наше головне рішення, абсолютно безальтернативне, яке ми не скасовуватимемо і не переглядатимемо, – "Грузинська мрія" не може залишатися в уряді цієї країни. Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот у Грузії. Це не Росія, це не Венесуела, це Грузія. Хочу нагадати Бідзіні Іванішвілі: у нього ще є останній шанс увійти в історію хоча б із трохи позитивною перспективою і визнати мирну передачу влади. У нас є свої рішення, наш шлях, і ми вже спілкуємося з грузинським народом. Ми більше не спілкуємося з урядом", - підсумувала Ніка Гварамія.

Теги:
Росія
ЄС
вибори
Грузія
Міхеїл Саакашвілі
агенти Кремля
членство в ЄС
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