На закордонних дільницях "Грузинська мрія" набрала лише 15%, - ЗМІ

Про це повідомляє newsgeorgia.

Зазначається, що за підрахунками голосів із 58 закордонних дільниць (загалом їх 67), партія "Грузинська мрія" отримує лише 15% підтримки. Це – третє місце серед п'яти партій, які пройшли виборчий бар'єр.

Згідно із попередніми даними ЦВК, результати виборів за кордоном є такими:

"Коаліція за зміни" – 31,9%;

"Єдність-Національний рух" – 19,8%;

"Грузинська мрія" – 15%;

"Сильна Грузія" – 14,6%;

"Гахарія – за Грузію" – 8,7%.

За кордоном право голосу мали 95 910 громадян. 67 дільниць працювали у 53 містах 42 іноземних держав.

У виданні зазначають, що активність виборців за кордоном була безпрецедентною. Біля посольств і консульських установ Грузії протягом усього дня стояли кілометрові черги. Багато мігрантів їхали за сотні кілометрів, щоб проголосувати.

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Реакція Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе, який також є лідером "Грузинської мрії", вже заявив, що "грузинські мігранти за кордоном потрапили під вплив пропаганди". За його словами, громадянам, які проживають за кордоном, бракує інформації про те, "як розвивається країна".

"Це ознака того, що у цих людей дефіцит інформації. Ви знаєте, йде потік дезінформації, пропаганди. Зрештою, якщо ви не можете побачити на власні очі, що відбувається в країні, ви набагато легше можете потрапити під вплив цієї пропаганди", - заявив він.

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