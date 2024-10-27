Пашинян та Алієв привітали партію Іванішвілі з перемогою на виборах
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв привітали прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе з перемогою партії "Грузинська мрія" на парламентських виборах
Про це йдеться на сайтах прем'єра Вірменії та президента Азербайджану.
Зокрема, Пашинян назвав перемогу "Грузинської мрії" вражаючою. Вірменський прем'єр зазначив, що постійний розвиток відносин з Грузією є одним із зовнішньополітичних пріоритетів уряду країни.
"Я щиро сподіваюся, що протягом наступних років вашого керівництва Грузією і завдяки нашим спільним зусиллям співпраця між Вірменією та Грузією буде стабільно розвиватися і розширюватися. Встановлене стратегічне партнерство між нашими країнами створює відчутні можливості спільно протистояти спільним викликам і робити наш регіон більш стабільним, безпечним і процвітаючим", - йдеться у привітанні Пашиняна.
Прем'єр побажав своєму грузинському колезі успіхів і всього найкращого, а "братньому грузинському народу – стабільного розвитку та неухильного прогресу".
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До привітань з перемогою Іванішвілі долучився і президент Азербайджану.
"Цим голосуванням громадяни Грузії висловили свою підтримку розвитку, стабільності та традиційних цінностей. Вірю, що результати виборів послужать всебічному розвитку та процвітанню Грузії", - йдеться у заяві Алієва.
Він висловив переконання, що результати виборів сприятимуть "безперервному розвитку азербайджано-грузинських міждержавних відносин, які випливають з волі народів, що історично жили в умовах дружби, братерства та добросусідства, подальше зміцнення позицій наших країн на Південному Кавказі та ширшій географії".
Алієв також додав, що з метою продовження політичного діалогу запрошує грузинського прем'єра здійснити офіційний візит до Азербайджану.
"Впевнений, що заради процвітання наших країн і народів, а також безпеки нашого регіону ми докладатимемо спільних зусиль у напрямку зміцнення нашого стратегічного партнерства та успішного продовження взаємовигідної діяльності на двосторонній та багатосторонній основі", - наголосив Алієв.
- Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулись парламентські вибори. Наразі там вже підрахували понад 99% голосів, лідирує правляча партія "Грузинська мрія". Крім того, грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" виступила з оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до Іванішвілі.
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