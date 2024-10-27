Пашинян та Алієв привітали партію Іванішвілі з перемогою на виборах

Про це йдеться на сайтах прем'єра Вірменії та президента Азербайджану.

Зокрема, Пашинян назвав перемогу "Грузинської мрії" вражаючою. Вірменський прем'єр зазначив, що постійний розвиток відносин з Грузією є одним із зовнішньополітичних пріоритетів уряду країни.

"Я щиро сподіваюся, що протягом наступних років вашого керівництва Грузією і завдяки нашим спільним зусиллям співпраця між Вірменією та Грузією буде стабільно розвиватися і розширюватися. Встановлене стратегічне партнерство між нашими країнами створює відчутні можливості спільно протистояти спільним викликам і робити наш регіон більш стабільним, безпечним і процвітаючим", - йдеться у привітанні Пашиняна.

Прем'єр побажав своєму грузинському колезі успіхів і всього найкращого, а "братньому грузинському народу – стабільного розвитку та неухильного прогресу".

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До привітань з перемогою Іванішвілі долучився і президент Азербайджану.

"Цим голосуванням громадяни Грузії висловили свою підтримку розвитку, стабільності та традиційних цінностей. Вірю, що результати виборів послужать всебічному розвитку та процвітанню Грузії", - йдеться у заяві Алієва.

Він висловив переконання, що результати виборів сприятимуть "безперервному розвитку азербайджано-грузинських міждержавних відносин, які випливають з волі народів, що історично жили в умовах дружби, братерства та добросусідства, подальше зміцнення позицій наших країн на Південному Кавказі та ширшій географії".

Алієв також додав, що з метою продовження політичного діалогу запрошує грузинського прем'єра здійснити офіційний візит до Азербайджану.

"Впевнений, що заради процвітання наших країн і народів, а також безпеки нашого регіону ми докладатимемо спільних зусиль у напрямку зміцнення нашого стратегічного партнерства та успішного продовження взаємовигідної діяльності на двосторонній та багатосторонній основі", - наголосив Алієв.