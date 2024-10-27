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Пашинян та Алієв привітали партію Іванішвілі з перемогою на виборах

Світлана Кравченко
27 жовтня, 2024 неділя
14:16
Світ грузія

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв привітали прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе з перемогою партії "Грузинська мрія" на парламентських виборах

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Про це йдеться на сайтах прем'єра Вірменії та президента Азербайджану.

Зокрема, Пашинян назвав перемогу "Грузинської мрії" вражаючою. Вірменський прем'єр зазначив, що постійний розвиток відносин з Грузією є одним із зовнішньополітичних пріоритетів уряду країни. 

"Я щиро сподіваюся, що протягом наступних років вашого керівництва Грузією і завдяки нашим спільним зусиллям співпраця між Вірменією та Грузією буде стабільно розвиватися і розширюватися. Встановлене стратегічне партнерство між нашими країнами створює відчутні можливості спільно протистояти спільним викликам і робити наш регіон більш стабільним, безпечним і процвітаючим", - йдеться у привітанні Пашиняна.

Прем'єр побажав своєму грузинському колезі успіхів і всього найкращого, а "братньому грузинському народу – стабільного розвитку та неухильного прогресу".

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До привітань з перемогою Іванішвілі долучився і президент Азербайджану. 

"Цим голосуванням громадяни Грузії висловили свою підтримку розвитку, стабільності та традиційних цінностей. Вірю, що результати виборів послужать всебічному розвитку та процвітанню Грузії", - йдеться у заяві Алієва.

Він висловив переконання, що результати виборів сприятимуть "безперервному розвитку азербайджано-грузинських міждержавних відносин, які випливають з волі народів, що історично жили в умовах дружби, братерства та добросусідства, подальше зміцнення позицій наших країн на Південному Кавказі та ширшій географії".

Алієв також додав, що з метою продовження політичного діалогу запрошує грузинського прем'єра здійснити офіційний візит до Азербайджану.

"Впевнений, що заради процвітання наших країн і народів, а також безпеки нашого регіону ми докладатимемо спільних зусиль у напрямку зміцнення нашого стратегічного партнерства та успішного продовження взаємовигідної діяльності на двосторонній та багатосторонній основі", - наголосив Алієв.

  • Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулись парламентські вибори. Наразі там вже підрахували понад 99% голосів, лідирує правляча партія "Грузинська мрія". Крім того, грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" виступила з оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до Іванішвілі.
Теги:
Новини
вибори
Грузія
Азербайджан
Вірменія
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