У Грузії апеляційний суд скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях

Про це інформує проєкт Радіо Свобода Ехо Кавказу.

Вказано, що апеляційний суд об'єднав позови неурядових організацій і передав їх на розгляд до єдиної суддівської колегії. З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит ЦВК щодо скасування повторного голосування на виборчих дільницях у Тетріцкаро.

Водночас апеляційний суд скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування, оскільки в суді вважають, що "ці порушення не мали істотного значення".

Апеляційний суд є останньою інстанцією, яка розглядає спори, пов'язані з порушеннями на виборах.