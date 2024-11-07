У Грузії апеляційний суд скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях
Апеляційний суд в Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту
Про це інформує проєкт Радіо Свобода Ехо Кавказу.
Вказано, що апеляційний суд об'єднав позови неурядових організацій і передав їх на розгляд до єдиної суддівської колегії. З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит ЦВК щодо скасування повторного голосування на виборчих дільницях у Тетріцкаро.
Водночас апеляційний суд скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування, оскільки в суді вважають, що "ці порушення не мали істотного значення".
Апеляційний суд є останньою інстанцією, яка розглядає спори, пов'язані з порушеннями на виборах.
- Раніше у Грузії апеляційний суд скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях.
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