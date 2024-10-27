Президент Євроради Мішель закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів

За його словами, виявлені порушення на виборах мають бути ретельно розслідувані та виправлені, заявив політик у соцмережі Х.

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"Ми беремо до уваги попередню оцінку ОБСЄ/БДІПЛ та закликаємо Центральну виборчу комісію та інші відповідні органи виконати свої зобов'язання - швидко, прозоро та незалежно розслідувати та розглянути імовірні порушення та пов'язані з ними звинувачення. Ці імовірні порушення мають бути серйозно розслідувані та виправлені. Ми знову повторюємо заклик Євросоюзу до керівництва Грузії виявити тверду відданість шляху країни до ЄС, а також відповідно до висновків Європейської ради за червень та жовтень", - зазначив очільник Європейської ради.

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Окрім того, як вважає Мішель, наразі для Грузії вкрай важливою є "конструктивна та інклюзивна взаємодія в політичному спектрі".

"У листопаді Європейська рада оцінить ситуацію та визначить подальші кроки у відносинах із Грузією", - підсумував Шарль Мішель.