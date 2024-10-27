Президент Євроради Мішель закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів
Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня 2024 року звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали хід голосування на парламентських виборах у Грузії
За його словами, виявлені порушення на виборах мають бути ретельно розслідувані та виправлені, заявив політик у соцмережі Х.
Читайте також: "Ми стали жертвами російської спецоперації". Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала виборів до парламенту й сказала виходити на протести
"Ми беремо до уваги попередню оцінку ОБСЄ/БДІПЛ та закликаємо Центральну виборчу комісію та інші відповідні органи виконати свої зобов'язання - швидко, прозоро та незалежно розслідувати та розглянути імовірні порушення та пов'язані з ними звинувачення. Ці імовірні порушення мають бути серйозно розслідувані та виправлені. Ми знову повторюємо заклик Євросоюзу до керівництва Грузії виявити тверду відданість шляху країни до ЄС, а також відповідно до висновків Європейської ради за червень та жовтень", - зазначив очільник Європейської ради.
Читайте також: Дипломат Чечелашвілі: завтра у середмісті Тбілісі буде не менше 100 тисяч протестувальників. Ексклюзив Еспресо
Окрім того, як вважає Мішель, наразі для Грузії вкрай важливою є "конструктивна та інклюзивна взаємодія в політичному спектрі".
"У листопаді Європейська рада оцінить ситуацію та визначить подальші кроки у відносинах із Грузією", - підсумував Шарль Мішель.
- Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося у суботу, 26 жовтня 2024 року.
- Центрвиборчком країни визнав переможицею правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства у ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.
- Опозиція одностайно не визнає результатів виборів, відмовляється від мандатів у новообраному парламенті й готується починати відзавтра вуличні протести.
- З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).
- Актуальне
- Важливе