Дипломат Чечелашвілі: завтра у середмісті Тбілісі буде не менше 100 тисяч протестувальників

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вже можу сказати, що завтра буде дуже багато людей, але не на площі Свободи, а перед парламентом. Тому що зараз о 9 годині президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зробила дуже важливу заяву, дуже сильну заяву спільно з політичними партіями опозиційними. Вона сказала, що це була тотальна фальсифікація виборів за російським сценарієм, це були російські вибори, вона сказала. І вона їх не визнає, як і 4 опозиційні партії, які потрапили в парламент, не зважаючи на жорсткий тиск правлячої партії. І завтра о 7 годині вечора буде дуже велика маніфестація, я очікую, що там буде не менше 100 тисяч і більше мешканців Тбілісі, які не згодні з тим, що намалювала правляча партія. І цифри, які вона намалювала по Тбілісі, показують, що в Тбілісі перемогла опозиція з відсотком 60-65, тому завтра буде дуже велика маніфестація в Тбілісі, так", - сказав він.

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Валерій Чечелашвілі вважає заяву президентки дуже важливою, і що перед нею Саломе Зурабішвілі мала консультації із партнерами з ЄС та США.

"Я думаю, що це була дуже важлива заява президентки і тому, що у неї величезний досвід міжнародних відносин. І, на мою думку, вона зробила цю заяву після консультацій із західними партнерами з Європейського союзу, зі Сполучених Штатів, і тому це заява дуже сильна. І я хочу сказати, що величезні порушення напередодні виборів і в день виборів були зареєстровані як грузинськими, так і міжнародними спостерігачами, вони вже зробили попередні дуже сильні заяви, не остаточні. Але я думаю, що остаточні будуть ще сильніші", - додав дипломат.