Після виборів адміністрація Байдена посилить допомогу Україні, - експерт Фрід
Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала виборів до парламенту, а уряд з представників Іванішвілі вважає надалі не легітимним
Зміст
Новина доповнюється
Залиште коментар
Читайте також:
Безпілотник на ім'я "Смерть": що таке MQ-9 Reaper і чому цей БПЛА є найбажанішим озброєнням для України
"Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот": в Грузії опозиція вимагає від Іванішвілі мирно віддати владу
МЗС Північної Кореї прокоментувало інформацію про відправку військ до Росії
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
27 жовтня
18:38
Ілон Маск працював нелегально у США на початку своєї кар'єри, його хотіли депортувати, - The Washington Post
18:30
Огляд
Атака українських БПЛА на три спиртзаводи у Росії, пожежа в районі НПЗ у Тамбовській області та дрони над тимчасово окупованим Кримом: де в росіян вибухало та палало цього тижня
17:46
Ексклюзив
Тисяча Зеленського тхне шахрайством, звідки будуть кошти незрозуміло, - політолог Цибулько
17:30
DeepState пише, що росіяни окупували Левадне Запорізької області: у ЗСУ заявили, що командні висоти у них під контролем
16:56
Оновлено
В охопленому боями Селидовому окупанти розстріляли 2 цивільних жінок: Лубінець скерував листи до ООН та МКЧХ
16:44
З початку доби на фронті відбулося 84 боєзіткнення: найбільше ворог атакує Курахівський напрямок
16:44
Ексклюзив
Понад годину у черзі, щоб проголосувати, - професор Айзенберг розповів про дострокове голосування в США
15:34
Європейські спостерігачі: вибори у Грузії були затьмарені "нерівними умовами гри, тиском і напругою"
15:26
Ексклюзив
"Про євроатлантичний рух Грузії можна буде забути": дипломат Цинцадзе пояснив, чого чекати, якщо результати виборів будуть легітимізовані
15:16
Окупанти атакували FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині: загинув цивільний, знищено авто поліцейських
14:58
Росіяни вкрали на ТОТ України понад 300 тонн насіння соняшника й планують вивезти його до Африки, - ЦНС
14:27
Єрмак заявив, що Зеленський готовий прислухатися до ініціатив Китаю, Бразилії і Південної Африки: за якої умови
13:14
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання з першим снігом
12:47
Ексклюзив
В українському суспільстві неприязнь найбільше виражена між прихожанами ПЦУ та УПЦ, - Громадська мережа "ОПОРА"
10:53
Міністерка закордонних справ Фінляндії Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону задля стримування загрози з боку РФ
10:30
Росіяни заявили про збиття понад 50 дронів: жителі Тамбовської області повідомляють про пожежу в районі НПЗ
10:06
Ексклюзив
Військовий експерт Селезньов пояснив, в яких підрозділах армії КНДР найбільше зацікавлена Росія