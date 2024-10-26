Президентка Грузії Зурабішвілі: проєвропейські сили набрали на виборах 52%, і це ще без діаспори

Про це вона написала на своїй офіційній сторінці у мережі Х через 10 хвилин після закриття виборчих дільниць.

"Європейська Грузія перемагає з 52% попри спроби фальсифікації виборів і без голосів діаспори", - зазначила вона о 20:10 за часом у Тбілісі (19:10 за Києвом), тоді як голосування на території країни було припинено о 20:00.

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Перед цим Зурабішвілі неодноразово наголошувала на доленосному характері нинішніх виборів.

Як грузини обирали парламент

Голосування є найнапруженішими за останні роки, адже воно перетворилося на політичний двобій між прихильниками євроінтеграції та прихильниками зближення з Росією.

Станом на 17:00 явка становила 50,6%.

Вдень 26 жовтня, ще під час процесу голосування, сторони протистояння обмінювалися гучними звинуваченнями.

Зокрема, генеральний секретар партії "Грузинська мрія", мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що за попередніми даними, його партія нібито вже має гарантовану більшість у парламенті Грузії, тобто 76 голосів.

А член парламенту Грузії від опозиційного "Єдиного національного руху" Георгій Вашадзе повідомив, що під час виборів у країні незаконно затримали 5 спостерігачів від проєвропейських сил.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі публічно звернулась до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі щодо напруження на виборчих дільницях, оскільки не могла зв'язатися з ним телефоном - ані із ним, ані з його заступником.

ЗМІ ж інформували, що біля кількох виборчих дільниць у різних регіонах Грузії сталися сутички між прихильниками різних політсил та напади на пресу.

Ще вдень будівлю уряду, який нині контролює "Грузинська мрія", узяв під посилену варту поліцейський спецназ.

Скільки нардепів у Грузії

Грузинський парламент є однопалатним, й складається зі 150 депутатів. Згідно із чинним законодавством країни, звичайна більшість - це 76 депутатів, конституційна більшість має становити 113 мандатів.

Парламентські вибори 2024 року відбуваються в Грузії лише на пропорційній основі. Тобто виборці голосують за певні партії та блоки.

Для проходження до грузинського парламенту нового скликання учасники виборів, як і в Україні, мають подолати 5%-ий бар'єр. Й вони так само обираються на 4 роки.