Грузинська опозиція: на виборах незаконно затримано 5 спостерігачів від проєвропейських сил

Про це передає грузинський суспільний "Перший канал".

"Головний доказ нашої перемоги - це те, як поводиться "Мрія" (правляча партія "Грузинська мрія", - ред.). Вони нападають на спостерігачів, переслідують людей, які не допускають маніпуляцій. Зараз перейшли до арештів, абсолютно незаконно затримано п'ятьох людей із європейських "Захисників голосу"", - заявив Георгій Вашадзе.

Він звернувся до правоохоронців, аби ті "не вчиняли протиправних дій", зазначивши, що "у чинного уряду залишилося кілька годин".

"Не вчиняйте протиправних дій, все фіксується цими камерами, за насильство буде окрема відповідальність за законом. Ще раз - негайно звільніть затриманих, це незаконна дія, і я закликаю громадськість - нашою відповіддю на все це насильство має бути більша активність, більша явка на виборчих дільницях, щоб поставити Грузію на шлях до Європейського союзу", - додав Вашадзе.

Довідка. Георгій Вашадзе - колишній заступник міністра юстиції, член парламенту від опозиційного "Єдиного національного руху", який заснував експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі.