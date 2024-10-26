Проросійська "Грузинська мрія": нам вже гарантовано більшість, але потрібно так проголосувати, щоб була конституційна більшість

Про це пише грузинський суспільний "Перший канал".

Каха Каладзе заявив, що за даними на 15:00, зафіксовано "безпрецедентно високу активність, яка не залишає шансів на успіх радикальній опозиції".

"За попередніми даними, отриманими з місцевих виборчих штабів, "Грузинська мрія" вже має гарантовану більшість в парламенті Грузії, але нам необхідно зібрати останні сили і прийти на виборчі дільниці, щоб отримати конституційну більшість", - сказав Каладзе.

Зазначимо, що грузинський парламент є однопалатним, й складається зі 150 депутатів. Згідно із чинним законодавством країни, конституційна більшість має становити 113 мандатів.

Парламентські вибори 2024 року відбуваються в Грузії лише на пропорційній основі. Тобто виборці голосують за певні партії та блоки.

Довідка. Каха Каладзе - грузинський політик та колишній футболіст, універсальний захисник італійського клубу "Мілан" і національної збірної Грузії. З 13 листопада 2017 року обіймає посаду мера Тбілісі.