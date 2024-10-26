Проросійська "Грузинська мрія": нам вже гарантовано більшість, але потрібно так проголосувати, щоб була конституційна більшість
Генеральний секретар партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе заявив, що за попередніми даними, його партія нібито вже має гарантовану більшість у парламенті Грузії
Про це пише грузинський суспільний "Перший канал".
Каха Каладзе заявив, що за даними на 15:00, зафіксовано "безпрецедентно високу активність, яка не залишає шансів на успіх радикальній опозиції".
"За попередніми даними, отриманими з місцевих виборчих штабів, "Грузинська мрія" вже має гарантовану більшість в парламенті Грузії, але нам необхідно зібрати останні сили і прийти на виборчі дільниці, щоб отримати конституційну більшість", - сказав Каладзе.
Зазначимо, що грузинський парламент є однопалатним, й складається зі 150 депутатів. Згідно із чинним законодавством країни, конституційна більшість має становити 113 мандатів.
Парламентські вибори 2024 року відбуваються в Грузії лише на пропорційній основі. Тобто виборці голосують за певні партії та блоки.
Довідка. Каха Каладзе - грузинський політик та колишній футболіст, універсальний захисник італійського клубу "Мілан" і національної збірної Грузії. З 13 листопада 2017 року обіймає посаду мера Тбілісі.
- У суботу, 26 жовтня, в Грузії стартували парламентські вибори. Вони обіцяють стати найнапруженішими за останні роки. Станом на 15:00 явка становить 41,62%.
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