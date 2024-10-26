Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Перші екзитполи з Грузії: опозиційне та проурядове телебачення називають різних переможців парламентських виборів

Перші екзитполи з Грузії: опозиційне та проурядове телебачення називають різних переможців парламентських виборів

Анатолій Буряк
26 жовтня, 2024 субота
19:02
Світ Грузія ЄС

Після того як в суботу, 26 жовтня 2024 року, о 19:00 за Києвом (о 20:00 за місцевим часом) у Грузії офіційно завершилось голосування на виборах до парламенту, телеканали почали публікувати дані перших екзитполів

Зміст

Попередні результати голосування оприлюднили опозиційні Formula TV, Mtavari TV та проурядова телестудія Imedi TV.

Відповідно, Formula та Mtavari називають переможцем проєвропейський блок партій, а Imedi своєю чергою наполягає на перемозі проросійської правлячої партії "Грузинська мрія" олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Екзитпол Formula TV від Edison Research: 

"Грузинська мрія" - 40,9%
Опозиція - 51,9%

Екзитпол Mtavari TV від Harrys X: 

Грузинська мрія - 42%
Опозиція - 48%

Екзитпол провладного Imedi TV від Gorby:

Грузинська мрія - 56,1%
Опозиція - 36%

Як наслідок і влада, і опозиція вже приписали собі більшість голосів у парламенті нового скликання.

Проурядова сила святкує, як їй здається, власну перемогу, а її ідейні противники закликають своїх виборців бути готовими до захисту результатів волевиявлення.

Усе залежить від того, які підсумкові показники опублікує грузинський центрвиборчком.

Як грузини обирали парламент

Голосування є найнапруженішими за останні роки, адже воно перетворилося на політичний двобій між прихильниками євроінтеграції та зближення з Росією.

Станом на 17:00 явка становила 50,6%.

Вдень 26 жовтня, ще під час процесу голосування, сторони протистояння обмінювалися гучними звинуваченнями.

Зокрема, генеральний секретар партії "Грузинська мрія", мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що за попередніми даними, його партія нібито вже має гарантовану більшість у парламенті Грузії, тобто 76 голосів.

А член парламенту Грузії від опозиційного "Єдиного національного руху" Георгій Вашадзе повідомив, що під час виборів у країні незаконно затримали 5 спостерігачів від проєвропейських сил.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі публічно звернулась до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі щодо напруги на виборчих дільницях, оскільки не могла зв'язанитися з ним телефоном - ані із ним, ані з його заступником.

ЗМІ ж інформували, що біля кількох виборчих дільниць у різних регіонах Грузії сталися сутички між прихильниками різних політсил та напади на пресу.

Ще вдень будівлю уряду, який нині контролює "Грузинська мрія", узяв під посилену варту поліцейський спецназ.

Теги:
Новини
Росія
ЄС
вибори
Грузія
агенти Кремля
членство в ЄС
Читайте також:
MQ-9 Reaper
Автор Роман Яворський
25 жовтня, 2024 п'ятниця
Безпілотник на ім'я "Смерть": що таке MQ-9 Reaper і чому цей БПЛА є найбажанішим озброєнням для України
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Автор Юлія Лаврук
25 жовтня, 2024 п'ятниця
МЗС Північної Кореї прокоментувало інформацію про відправку військ до Росії
ЗСУ
Автор Марина Клюєва
24 жовтня, 2024 четвер
Законом на сьогодні не передбачено, що травма може бути причиною отримання військовими інвалідності, - правозахисниця Денісова
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
26 жовтня
19:39
Польща
Польська контррозвідка схопила 4 диверсантів, що розсилали вибухівку по Європі
19:37
Ексклюзив
Кім Чен Ин і Кім Йо Чжон, КНДР, Північна Корея
Північна Корея у війні РФ проти України має багато вигод, але є й один ризик, - Фейгін
19:10
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
Парламентські вибори в Грузії: на 17:00 явка становить 50,6%
19:08
Огляд
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Битва поглядів Усика з Фʼюрі та перформанс Мудрика в Лізі конференцій: головні новини українського спорту за тиждень
19:04
Георгій Вашадзе
Грузинська опозиція: на виборах незаконно затримано 5 спостерігачів від проєвропейських сил
18:42
безпілотник, дрон
Вдень 26 жовтня дрони, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку
18:11
ask.fm
Соцмережа Ask.fm оголосила про припинення роботи з 1 грудня
18:00
OPINION
Україна — НАТО: про помилкові припущення Заходу
17:49
міни
На Херсонщині чоловік підірвався на міні, у нього травми та контузія
17:46
Анонс
У Києві відбудеться концерт пам’яті співачки Наталі Романенко
Наталія Бучинська, Петро Чорний, Іван Попович та інші зірки: у Києві відбудеться концерт пам’яті співачки Наталії Романенко
17:42
корупція
Слідчі Нацполіції: лікарі МСЕК на Полтавщині брали з ухилянтів по 8-15 тисяч доларів
17:34
Херсонська область
Окупанти вдарили з артилерії по Станіславу, що на Херсонщині: є загиблі
17:05
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі не може зв'язатися з головою МВС щодо фактів насильства на виборчих дільницях
17:03
Оновлено
Київ. У будинок влучив "шахед". 25.10.2024
П’ятнична атака по Україні "шахедами" та ракетами: у Києві, Дніпрі та на Київщині є руйнування, загинули 7 людей, серед них - діти
16:52
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай збільшує свої шанси на роль посередника у війні в Україні, - Фейгін
16:34
ССО ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 90 боєзіткнень: найактивніше окупанти діють на Покровському та Курахівському напрямках
16:29
Каха Каладзе
Проросійська "Грузинська мрія": нам вже гарантовано більшість, але потрібно так проголосувати, щоб була конституційна більшість
16:03
OPINION
До Плану перемоги треба було б дещо додати
15:59
Координаційний штаб
В Україні зростає кількість шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених
15:38
У Грузії закрили виборчу дільницю, після того, як чиновник вкинув до урни пачку бюлетенів
15:37
новини Львівщини
Окупанти від ночі атакують Харківщину: в Чугуївському районі загинув чоловік, у Куп’янську - пошкоджено будинок
15:32
Оновлено
"Олександрія" - "Інгулець" 2:1 (26.10.2024)
"Олександрія" розбила "Інгулець". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
14:38
Ексклюзив
Ветерани та дружини загиблих військових 101-ї бригади
На Майдані ветерани та дружини загиблих із 101-ї бригади імені генерал-полковника Воробйова встановили прапор з іменами полеглих
14:11
Продукти для військових
Вимоги до калорійності харчів для ЗСУ визначатиме не постачальник, а Міноборони
14:10
Ексклюзив
cаміт БРІКС у Казані
Саміт БРІКС у Казані був випадом у бік Заходу, - Фейгін
14:02
Сергій “Чорномор” Ліпський
"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський
14:01
OPINION
"Вовина тисяча": печерний популізм
13:58
ЗСУ
Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині, - речниця Сіверської бригади
13:50
Ексклюзив
БРІКС 2024
"Путіну не вдасться створити ще одну Ялтинську конференцію, за підсумками якої Україну розчленують": експерт Фрід про саміт БРІКС
13:29
зіткнення двох легкомоторних літаків у Сіднеї
В Австралії зіткнулися два легкомоторні літаки: є загиблі
13:26
Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців
"Для захисту прав полонених та їхніх родин": Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців
13:12
Росіяни відправили близько 100 школярів із ТОТ Херсонщини до Тули для підготовки до вступу в російські ВНЗ
12:56
сили ППО
Комбінована нічна атака РФ: сили ППО знищили 44 ворожих "шахеди"
12:39
Україна в ніч на 27 жовтня перейде на зимовий час. Можливо востаннє
12:31
Вандали у Кривому Розі пошкодили майже 40 модульних укриттів
12:03
OPINION
За стіл з нелюдом Путіним не гидує сідати не лише Гутерреш
11:26
ЗСУ
Уряд ухвалив часткове відновлення бронювання від мобілізації: хто зможе продовжити термін
10:50
Ексклюзив
Азовсталь
"Після нашої перемоги, деякі люди мають відповідати за втрачені можливості й легковажність": офіцер "Азову" Фльорко про бої в Маріуполі у 2022 році
10:44
світло
До 14 годин без світла: в Еквадорі посилили відключення електроенергії через посуху
10:42
Білл Нельсон
Очільник NASA закликав розслідувати інформацію WSJ про регулярні розмови Маска і Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV