Перші екзитполи з Грузії: опозиційне та проурядове телебачення називають різних переможців парламентських виборів

Попередні результати голосування оприлюднили опозиційні Formula TV, Mtavari TV та проурядова телестудія Imedi TV.

Відповідно, Formula та Mtavari називають переможцем проєвропейський блок партій, а Imedi своєю чергою наполягає на перемозі проросійської правлячої партії "Грузинська мрія" олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Екзитпол Formula TV від Edison Research:

"Грузинська мрія" - 40,9%

Опозиція - 51,9%

Екзитпол Mtavari TV від Harrys X:

Грузинська мрія - 42%

Опозиція - 48%

Екзитпол провладного Imedi TV від Gorby:

Грузинська мрія - 56,1%

Опозиція - 36%

Як наслідок і влада, і опозиція вже приписали собі більшість голосів у парламенті нового скликання.

Проурядова сила святкує, як їй здається, власну перемогу, а її ідейні противники закликають своїх виборців бути готовими до захисту результатів волевиявлення.

Усе залежить від того, які підсумкові показники опублікує грузинський центрвиборчком.

Як грузини обирали парламент

Голосування є найнапруженішими за останні роки, адже воно перетворилося на політичний двобій між прихильниками євроінтеграції та зближення з Росією.

Станом на 17:00 явка становила 50,6%.

Вдень 26 жовтня, ще під час процесу голосування, сторони протистояння обмінювалися гучними звинуваченнями.

Зокрема, генеральний секретар партії "Грузинська мрія", мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що за попередніми даними, його партія нібито вже має гарантовану більшість у парламенті Грузії, тобто 76 голосів.

А член парламенту Грузії від опозиційного "Єдиного національного руху" Георгій Вашадзе повідомив, що під час виборів у країні незаконно затримали 5 спостерігачів від проєвропейських сил.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі публічно звернулась до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі щодо напруги на виборчих дільницях, оскільки не могла зв'язанитися з ним телефоном - ані із ним, ані з його заступником.

ЗМІ ж інформували, що біля кількох виборчих дільниць у різних регіонах Грузії сталися сутички між прихильниками різних політсил та напади на пресу.

Ще вдень будівлю уряду, який нині контролює "Грузинська мрія", узяв під посилену варту поліцейський спецназ.