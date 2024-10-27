Не гайте часу, виходьте на великі протести: Саакашвілі звернувся до опозиції
Грузинський експрезидент, засновник партії "Єдиний національний рух" Міхеїл Саакашвілі, який з осені 2021 року перебуває в ув'язненні, звернувся через фейсбук до проєвропейської опозиції на другий день після парламентських виборів
Його заява з'явилась у неділю, 27 жовтня 2024 року.
Політик, зокрема, дав кілька порад опозиційним силам щодо того, як діяти за умов остаточного оголошення ЦВК переможицею правлячої партії "Грузинська мрія".
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"Звісно, в парламент нікому не слід заходити!", - підтримав він рішення опозиціонерів щодо принципової відмови від мандатів в органі законодавчої влади Грузії нового скликання.
Також Саакашвілі радить переходити до рішучих дій.
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"Зараз не час посипати голову попелом й перейматися тим, як нас надурили. Зараз час для великих протестів. Ми повинні показати світові, що ми боремося за свободу і що ми люди, які не терпітимуть несправедливості. Ми не маємо гаяти часу!", - наголосив експрезидент, чия партія першою не визнала результати голосування та закликає до перевірки документів та електроніки з виборчих дільниць.
- За офіційними даними від грузинського центрвиборчкому, результати голосування на закордонних дільницях є прямо протилежними тим, що зафіксовані у Грузії. Проросійська партія "Грузинська мрія" набрала там лише 13%, а перемогли проєвропейські опозиційні партії.
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