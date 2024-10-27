Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Не гайте часу, виходьте на великі протести: Саакашвілі звернувся до опозиції

Не гайте часу, виходьте на великі протести: Саакашвілі звернувся до опозиції

Анатолій Буряк
27 жовтня, 2024 неділя
19:07
Світ Саакашвілі

Грузинський експрезидент, засновник партії "Єдиний національний рух" Міхеїл Саакашвілі, який з осені 2021 року перебуває в ув'язненні, звернувся через фейсбук до проєвропейської опозиції на другий день після парламентських виборів

Зміст

Його заява з'явилась у неділю, 27 жовтня 2024 року.

Політик, зокрема, дав кілька порад опозиційним силам щодо того, як діяти за умов остаточного оголошення ЦВК переможицею правлячої партії "Грузинська мрія".

Читайте також: "Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот": в Грузії опозиція вимагає від Іванішвілі мирно віддати владу

"Звісно, ​​в парламент нікому не слід заходити!", - підтримав він рішення опозиціонерів щодо принципової відмови від мандатів  в органі законодавчої влади Грузії нового скликання.

Також Саакашвілі радить переходити до рішучих дій.

Читайте також: Грузинська опозиція вимагає від ЦВК протоколи з дільниць та перевірку електроніки

"Зараз не час посипати голову попелом й перейматися тим, як нас надурили. Зараз час для великих протестів. Ми повинні показати світові, що ми боремося за свободу і що ми люди, які не терпітимуть несправедливості. Ми не маємо гаяти часу!", - наголосив експрезидент, чия партія першою не визнала результати голосування та закликає до перевірки документів та електроніки з виборчих дільниць.

  • За офіційними даними від грузинського центрвиборчкому, результати голосування на закордонних дільницях є прямо протилежними тим, що зафіксовані у Грузії. Проросійська партія "Грузинська мрія" набрала там лише 13%, а перемогли проєвропейські опозиційні партії.
Теги:
Новини
вибори
Грузія
Міхеїл Саакашвілі
Читайте також:
Грузинський мультимільярдер Бідзіна Іванішвілі
Автор Анатолій Буряк
27 жовтня, 2024 неділя
"Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот": в Грузії опозиція вимагає від Іванішвілі мирно віддати владу
MQ-9 Reaper
Автор Роман Яворський
25 жовтня, 2024 п'ятниця
Безпілотник на ім'я "Смерть": що таке MQ-9 Reaper і чому цей БПЛА є найбажанішим озброєнням для України
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Автор Юлія Лаврук
25 жовтня, 2024 п'ятниця
МЗС Північної Кореї прокоментувало інформацію про відправку військ до Росії
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
27 жовтня
19:17
термінова новина, 2023-2024
Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала виборів до парламенту, а уряд з представників Іванішвілі вважає надалі не легітимним
19:15
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден
Після виборів адміністрація Байдена посилить допомогу Україні, - експерт Фрід
19:00
Борис Джонсон оголосив про відставку
"Вкрадені маріонетковим урядом Путіна": Борис Джонсон про парламентські вибори у Грузії
18:38
Ілон Маск
Ілон Маск працював нелегально у США на початку своєї кар'єри, його хотіли депортувати, - The Washington Post
18:38
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
Грузинська ЦВК підрахувала голоси зі 100% дільниць: "Мрія" набирає 54%
18:30
Огляд
Атака українських БПЛА на три спиртзаводи у Росії, пожежа в районі НПЗ у Тамбовській області та дрони над тимчасово окупованим Кримом: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:10
морський дрон Magura V5
У РФ створюють буї для пошуку катерів-камікадзе
18:03
OPINION
Про "гнучке" курсоутворення і не тільки
18:01
Оновлено
"Олександрія" - "Інгулець" 2:1 (26.10.2024)
"Ворскла" рівна у силах з "Вересом". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
17:51
танк Т-90С
Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий
17:46
Ексклюзив
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Тисяча Зеленського тхне шахрайством, звідки будуть кошти незрозуміло, - політолог Цибулько
17:40
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Путін
Пекін зацікавлений у тому, як буде розвиватися ситуація з військовими КНДР, - Фейгін
17:30
DeepState пише, що росіяни окупували Левадне Запорізької області: у ЗСУ заявили, що командні висоти у них під контролем
16:56
Оновлено
В охопленому боями Селидовому окупанти розстріляли 2 цивільних жінок: Лубінець скерував листи до ООН та МКЧХ
16:44
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
З початку доби на фронті відбулося 84 боєзіткнення: найбільше ворог атакує Курахівський напрямок
16:44
Ексклюзив
вибори в США
Понад годину у черзі, щоб проголосувати, - професор Айзенберг розповів про дострокове голосування в США
16:32
Верифікація ID-картки на виборах у Грузії
Грузинська опозиція вимагає від ЦВК протоколи з дільниць та перевірку електроніки
16:23
Оновлено
Тель-Авів, теракт
Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, є загиблий, поранено щонайменше 32 людей: поліція не виключає теракт
16:02
Херсонська область
Росіяни 27 жовтня вбили у Херсоні трьох чоловіків
16:00
OPINION
"Вовина тисяча": якою є позиція громадянського суспільства
15:34
Прес-конференція міжнародних спостерігачів за виборами в Грузії, 27 жовтня 2024 р.
Європейські спостерігачі: вибори у Грузії були затьмарені "нерівними умовами гри, тиском і напругою"
15:26
Ексклюзив
Грузія протести
"Про євроатлантичний рух Грузії можна буде забути": дипломат Цинцадзе пояснив, чого чекати, якщо результати виборів будуть легітимізовані
15:16
Миколаївська область
Окупанти атакували FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині: загинув цивільний, знищено авто поліцейських
14:58
насіння соняшника
Росіяни вкрали на ТОТ України понад 300 тонн насіння соняшника й планують вивезти його до Африки, - ЦНС
14:51
грузія
На закордонних дільницях "Грузинська мрія" набрала лише 15%, - ЗМІ
14:27
Андрій Єрмак
Єрмак заявив, що Зеленський готовий прислухатися до ініціатив Китаю, Бразилії і Південної Африки: за якої умови
14:16
грузія
Пашинян та Алієв привітали партію Іванішвілі з перемогою на виборах
14:15
OPINION
Про журналістів і політиків
14:03
OPINION
Як деякі українці припинили боятися за свою репутацію та полюбили Пушкіна
13:26
Росіяни атакували дронами село на Чернігівщині: поранено чоловіка, згоріли гараж і автівка
13:14
холодна осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання з першим снігом
13:10
вибори в Литві
У Литві проходить другий тур парламентських виборів: кандидати змагаються за 63 місця в Сеймі
12:47
Ексклюзив
Біля Свято-Михайлівського собору сталася бійка між вірянами УПЦ МП й ПЦУ
В українському суспільстві неприязнь найбільше виражена між прихожанами ПЦУ та УПЦ, - Громадська мережа "ОПОРА"
12:05
OPINION
Готівки та біткоїнів корупціонерів точно вистачить на 50 заводів
12:05
Андрій Сибіга
Сибіга прибув із візитом до ПАР: про що говоритимуть
11:38
Wizz Air
У Грузії блискавка двічі влучила у літак Wizz Air, - ЗМІ
10:53
міністра закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен
Міністерка закордонних справ Фінляндії Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону задля стримування загрози з боку РФ
10:30
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття понад 50 дронів: жителі Тамбовської області повідомляють про пожежу в районі НПЗ
10:06
Ексклюзив
армія КНДР
Військовий експерт Селезньов пояснив, в яких підрозділах армії КНДР найбільше зацікавлена Росія
10:03
OPINION
Росію у Грузії цікавить географія
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV