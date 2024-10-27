Не гайте часу, виходьте на великі протести: Саакашвілі звернувся до опозиції

Його заява з'явилась у неділю, 27 жовтня 2024 року.

Політик, зокрема, дав кілька порад опозиційним силам щодо того, як діяти за умов остаточного оголошення ЦВК переможицею правлячої партії "Грузинська мрія".

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"Звісно, ​​в парламент нікому не слід заходити!", - підтримав він рішення опозиціонерів щодо принципової відмови від мандатів в органі законодавчої влади Грузії нового скликання.

Також Саакашвілі радить переходити до рішучих дій.

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"Зараз не час посипати голову попелом й перейматися тим, як нас надурили. Зараз час для великих протестів. Ми повинні показати світові, що ми боремося за свободу і що ми люди, які не терпітимуть несправедливості. Ми не маємо гаяти часу!", - наголосив експрезидент, чия партія першою не визнала результати голосування та закликає до перевірки документів та електроніки з виборчих дільниць.