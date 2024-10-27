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Грузинська опозиція вимагає від ЦВК протоколи з дільниць та перевірку електроніки

Анатолій Буряк
27 жовтня, 2024 неділя
16:32
Світ Верифікація ID-картки на виборах у Грузії

Націонал-ліберальна опозиційна партія "Єдиний опозиційний рух" Грузії впевнена у "багатогранних маніпуляціях" з волевиявленням виборців на голосуванні за новий склад парламенту, але довести це можна лише шляхом перевірки документів та електронних пристроїв з дільниць

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З такою заявою у неділю, 27 жовтня 2024 року, виступила представниця ЄНР Тамара Кордзая, передає Pirveli TV.

За її словами, єдиним способом довести масові маніпуляції є перевірка документації та пристроїв для зчитування заповнених бюлетенів.

"Партія "Єдиний національний рух" цілу ніч аналізувала результати на дільницях, і ми дійшли висновку, що ці результати досягнуті маніпуляціями. Ми не визнаємо результати цих виборів, тому що результати багатогранних маніпуляцій відображені в бюлетенях і протоколах", - зазначила політикиня.

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Слід наголосити, що на виборчих дільницях у Грузії застосовувалася електронна техніка:

  • для підтвердження особи слід було надати свою ID-картку, яка перевірялася апаратом для верифікації;
  • заповнений виборцем бюлетень на переважній більшості дільниць не опускався вручну до урни, а зчитувався спеціальної машиною.

Ось на цих двох етапах, як вважають у ЄНР, й мали місце масштабні фальсифікації.

"Що стосується проведення виборів за новою системою, то списки виборців, які використовувалися у роботі верифікаційних машин, не були прозорими: ми не мали можливості спостерігати за цими списками та перевіряти їх дублювання. Відповідно, ми вважаємо, що влада мала дуже широку можливість (ані спостерігач, ані представник, ані політична партія, ані будь-хто інший не мав такої можливості) перевірити списки. Вони мали можливість зробити дублікати в списках, і тому ми вважаємо за потрібне, щоб Центральна виборча комісія Грузії надала нам доступ і до верифікаторів, і до квитанцій, що підтверджують перевірку їхньої справності, які опечатані і зберігаються в ЦВК. Тому що єдиний спосіб довести масові маніпуляції - це перевірити цю документацію. Також дуже важливо, що питання ID-карток (як вилучення, так і створення додаткових) також має стати предметом розслідування", - заявила Кордзая.

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Окрім того, представниця "Єдиного національного руху" заявила про неналежну якість маркувальної рідини, за допомогою якою виборці лишали відбитки пальців на бюлетенях.

"Ми спіймали кількох людей, які двічі голосували на різних дільницях або на одній дільниці", - сказала вона.

"Проблеми списків (для функціонування електронних пристроїв - ред.), тиражування ідентифікаційних карток та маркування не вирішувались, що дозволяло проводити масові маніпуляції", - підсумувала опозиціонерка.

"До того ж, там, де вибори проводилися не в електронній системі, ми спостерігали масове вкидання бюлетенів методами часів Шеварднадзе", - додала Кордзая.

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Ще однією складовою виборчих маніпуляцій, як вона стверджує, було масове порушення таємниці голосування  на тій стадії голосування, коли заповнені бюлетені вставлялися в пристрій для зчитування внесеної у них інформації.

"Вчора було виявлено масове порушення конфіденційності. У разі порушення таємниці ми не можемо казати про те, що виборець мав можливість здійснити вільний вибір. Вчора протягом дня усі казали, що з бюлетеня видно факт голосування, тобто в перевернутому бюлетені видно, за кого голосує виборець. Це було масово, і масово виборці не мали можливості вільного вибору", - заявила представниця грузинської опозиції.

  • Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося у суботу, 26 жовтня 2024 року. 
  • Центрвиборчком країни визнав переможицею правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (понад 50%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства у ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.
  • Опозиція одностайно не визнає результатів виборів.
  • Чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).
  • Остаточний підрахунок голосів ще не завершено.
Теги:
Новини
вибори
Грузія
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