Для росіян Грузія найважливіша частина транспортного коридору Північ-Південь (Росія (північ) - Закавказзя — Іран — Індія — Шрі Ланка). Без Грузії у росіян не вийде нічого блокувати та бикувати. А це базовий вплив на Індію, між іншим. Читайте також: "Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот": в Грузії опозиція вимагає від Іванішвілі мирно віддати владу

Плюс це частковий контроль Азербайджану і Туреччини, бо, до прикладу, нафтопровід Баку-Джейхан іде через Грузію. І взагалі, Грузія багато чого може псувати цьому альянсу.

Ще важливо: Грузія під контролем Росії ставить Вірменію в географічний тупик і не залишить їй шансів вирватися від Росії.