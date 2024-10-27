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OPINION

Росію у Грузії цікавить географія

Вадим Денисенко
27 жовтня, 2024 неділя
10:03
Погляд

Вибори в Грузії. Географія, про яку українці нічого не хочуть знати

Зміст

Для росіян Грузія найважливіша частина  транспортного коридору Північ-Південь (Росія (північ) - Закавказзя — Іран — Індія — Шрі Ланка). 

Без Грузії у росіян не вийде нічого блокувати та бикувати. 

А це базовий вплив на Індію, між іншим.

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Плюс це частковий контроль Азербайджану і Туреччини, бо, до прикладу, нафтопровід Баку-Джейхан іде через Грузію. І взагалі, Грузія багато чого може псувати цьому альянсу.

Ще важливо: Грузія під контролем Росії ставить Вірменію в географічний тупик і не залишить їй шансів вирватися від Росії. 

Це все я до того, щоб ми не примітивізували російсько-грузинські стосунки.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
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Росія
вибори
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політика
Індія
Азербайджан
Вірменія
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