Друга половина 2025 року принесе економіці РФ жахливі виклики, - викладач бізнес-школи УКУ Пекар

Таку думку висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар в етері "Еспресо".

"Економіка Росії є військовою, споживає величезні ресурси, але не виробляє нічого корисного. Запаси національного добробуту і військової техніки вичерпуються. За даними відкритих джерел, у Росії залишилося близько 400 робочих танків на базах зберігання, приблизно ще 1 000 можна відремонтувати. Найбільша вразливість Росії - це її імперський характер, який включає десятки народів з зростаючими національними визвольними рухами. Місцеві еліти відчувають, що ситуація погіршується, грошей стає менше, проблем більше. Логістична вразливість Росії також є серйозною, і Україна ефективно користується цими слабкостями", - зазначив він.

Росія перебуває в суворій міжнародній ізоляції. У неї практично не залишилося союзників, каже викладач бізнес-школи УКУ.

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"Північна Корея вимагає величезних грошей і обміну технологіями, що викликає негайну реакцію Південної Кореї. Китай взагалі не може вважатися союзником РФ, оскільки фактично викачує російські ресурси майже безкоштовно, роблячи Росію все більш залежною від себе. Іран міг би бути союзником Росії, але зараз він не в змозі бути потужним партнером", - додав Пекар.