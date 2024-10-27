"Вкрадені маріонетковим урядом Путіна": Борис Джонсон про парламентські вибори у Грузії
Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив позицію, що результати парламентських виборів, де перемогла правляча партія, сфальсифіковані
Про це він написав у Х.
"Картина, яка складається у Грузії, зрозуміла – вчорашні вибори були вкрадені маріонетковим урядом Путіна у Тбілісі", - зазначив Джонсон.
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Він висловив підтримку народу Грузії, коли той відстоює свою свободу, свої права та своє майбутнє.
Парламентські вибори в Грузії
У неділю, 27 жовтня 2024 року, центрвиборчком Грузії оприлюднив попередні результати підрахунку голосів на 3 110 дільницях з 3 111, адже після появи відео з вкиданням бюлетенів голосування на одній дільниці було зупинено.
Генеральний секретар партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе заявив, що за попередніми даними, його партія нібито вже має гарантовану більшість у парламенті Грузії.
Член парламенту Грузії від опозиційного "Єдиного національного руху" Георгій Вашадзе заявив, що під час виборів у країні незаконно затримали 5 спостерігачів від проєвропейських сил.
Глава грузинської держави Саломе Зурабішвілі заявила про перемогу на парламентських виборах 26 жовтня 2024 року орієнтованої на членство країни у ЄС та НАТО опозиції.
Грузинська опозиція з великим відривом виграла парламентські вибори за кордоном, повідомляє newsgeorgia.
Міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і Європарламенту заявили, що "парламентські вибори в Грузії були затьмарені вкоріненою поляризацією та риторикою, яка викликала тиск на виборців.
Націонал-ліберальна опозиційна партія "Єдиний опозиційний рух" Грузії впевнена у "багатогранних маніпуляціях" з волевиявленням виборців на голосуванні за новий склад парламенту, але довести це можна лише шляхом перевірки документів та електронних пристроїв з дільниць.
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