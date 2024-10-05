У Британії скасували ще одне інтерв’ю з Джонсоном: у чому причина

Про це Рігбі повідомила у соцмережі X.

Інтерв’ю мало відбутися 10 жовтня у місті Челтнем, де Джонсон презентуватиме свої мемуари Unleashed.

"Я з нетерпінням чекала на інтерв’ю із Борисом Джонсоном у Челтнемі, але, на жаль, я не можу його провести, оскільки мені не дозволили робити аудіозапис або стенограму інтерв’ю", – написала Рігбі.

Вона додала, що не може працювати за таких умов, і висловила жаль через те, що змушена відмовитися від зустрічі із Джонсоном.