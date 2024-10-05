У Британії скасували ще одне інтерв’ю з Джонсоном: у чому причина
Журналістка телеканалу Sky News Бет Рігбі відмовилася від інтерв’ю із колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Це сталося через те, що їй заборонили робити запис або розшифровку розмови
Про це Рігбі повідомила у соцмережі X.
Інтерв’ю мало відбутися 10 жовтня у місті Челтнем, де Джонсон презентуватиме свої мемуари Unleashed.
"Я з нетерпінням чекала на інтерв’ю із Борисом Джонсоном у Челтнемі, але, на жаль, я не можу його провести, оскільки мені не дозволили робити аудіозапис або стенограму інтерв’ю", – написала Рігбі.
Вона додала, що не може працювати за таких умов, і висловила жаль через те, що змушена відмовитися від зустрічі із Джонсоном.
- Телерадіокомпанія BBC скасувала інтерв'ю з експрем'єром Британії Борисом Джонсоном у прайм-тайм після того, як ведуча випадково надіслала йому нотатки щодо підготовки до цієї розмови.
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