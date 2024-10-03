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BBC скасувала інтерв'ю Джонсона через помилку ведучої

Юлія Лаврук
3 жовтня, 2024 четвер
15:02
Світ Борис Джонсон

Телерадіокомпанія BBC скасувала інтерв'ю з експрем'єром Британії Борисом Джонсоном у прайм-тайм після того, як ведуча випадково надіслала йому нотатки щодо підготовки до цієї розмови

Зміст

Про це пише Politico.

Як зазначає видання, Джонсон планував у четвер, 3 жовтня, дати 30-хвилинне інтерв'ю на BBC One в межах промотуру своєї книги мемуарів Unleashed, що виходить 10 жовтня.

Проте інтерв'юерка BBC Лаура Куенсберг заявила, що інтерв'ю не відбудеться, оскільки експрем'єр помилково отримав її нотатки для підготовки до бесіди.

"Готуючись до завтрашнього інтерв'ю з Борисом Джонсоном, я помилково надіслала йому наші брифінги в повідомленні, призначеному для моєї команди. Очевидно, це означає, що інтерв'ю не відбудеться", - написала журналістка у соцмережі Х.

Вона також наголосила як їй прикро і додала що "немає сенсу прикидатися, що це щось інше, окрім сорому та розчарування, оскільки є багато важливих запитань, які потрібно задати".

Пресслужба BBC News написала в Х, що ця помилка зробила інтерв'ю неможливими, а також зазначила, що "і BBC, і команда пана Джонсона погодилися, що це найкращий спосіб рухатися далі".

  • У серпні ЗМІ повідомляли, що Борису Джонсону, колишньому прем'єр-міністру Великої Британії, пропонують посаду головного редактора The Daily Telegraph.
Теги:
BBC
Борис Джонсон
Велика Британiя
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