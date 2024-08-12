Борис Джонсон може стати головним редактором газети The Daily Telegraph, - Sky News
Борису Джонсону, колишньому прем'єр-міністру Великої Британії, пропонують посаду головного редактора The Daily Telegraph
Про це повідомляє Sky News.
Sky News повідомило, що Надхім Захаві, колишній колега Джонсона по кабінету міністрів, який веде переговори про купівлю видання, обговорював з потенційними інвесторами призначення експрем'єра Британії на цю посаду.
Джерело, наближене до Джонсона, наполягало, що жодної угоди не було досягнуто і жодних офіційних переговорів не відбувалося, хоча й визнало, що ця ідея "літала в повітрі".
Однак люди, що брали участь у тендері на купівлю Telegraph, розповіли, що Захаві обговорював ідею призначення Джонсона головним редактором Telegraph з потенційними інвесторами у своїй заявці на купівлю.
У виданні також зауважили, що Джонсон, який зараз пише колонки для The Daily Mail, раніше працював у The Daily Telegraph як кореспондент у Брюсселі, а потім - як високооплачуваний колумніст.
Захаві нещодавно звернувся до низки мільярдерів з проханням підтримати його пропозицію про купівлю The Daily Telegraph та журналу The Spectator. Його пропозиція "повністю профінансована", але деталей про потенційних інвесторів та шанси на успіх поки що не розголошується.
- Британський експрем'єр Борис Джонсон, що й надалі продовжує допомагати Україні на міжнародному рівні, після особистої зустрічі з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом написав статтю про компромісний, але, як він вважає, дієздатний сценарій припинення війни в Україні.
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