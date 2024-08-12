Борис Джонсон може стати головним редактором газети The Daily Telegraph, - Sky News

Про це повідомляє Sky News.

Sky News повідомило, що Надхім Захаві, колишній колега Джонсона по кабінету міністрів, який веде переговори про купівлю видання, обговорював з потенційними інвесторами призначення експрем'єра Британії на цю посаду.

Джерело, наближене до Джонсона, наполягало, що жодної угоди не було досягнуто і жодних офіційних переговорів не відбувалося, хоча й визнало, що ця ідея "літала в повітрі".

Однак люди, що брали участь у тендері на купівлю Telegraph, розповіли, що Захаві обговорював ідею призначення Джонсона головним редактором Telegraph з потенційними інвесторами у своїй заявці на купівлю.

У виданні також зауважили, що Джонсон, який зараз пише колонки для The Daily Mail, раніше працював у The Daily Telegraph як кореспондент у Брюсселі, а потім - як високооплачуваний колумніст.

Захаві нещодавно звернувся до низки мільярдерів з проханням підтримати його пропозицію про купівлю The Daily Telegraph та журналу The Spectator. Його пропозиція "повністю профінансована", але деталей про потенційних інвесторів та шанси на успіх поки що не розголошується.