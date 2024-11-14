Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Не визнають результатів виборів: у Грузії депутати опозиційних коаліцій відмовились від мандатів

Не визнають результатів виборів: у Грузії депутати опозиційних коаліцій відмовились від мандатів

Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
03:35
Світ грузія

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів

Зміст

Про це інформує SOVA

Йдеться про депутатів коаліцій "Єдність - Нацрух" та "За зміни". 

Лідерка партії "Єдність - Нацрух" Тіна Бокучава заявила, що депутати відмовились від мандатів, оскільки вважають, що вибори сфальсифікували, а парламент XI скликання нелегітимний.

"Ми відмовляємося отримувати мандати за підсумками парламентських виборів, де відбулися тотальні фальсифікації, де було порушено найважливіший принцип Конституції у вигляді збереження таємниці голосування і, отже, не було висловлено вільної волі грузинського народу", - сказала вона. 

Депутатка зазначила, що члени партії направили індивідуальні листи до Центральної виборчої комісії, щоб їх не лише не реєстрували, а й не подавали їхніх документів з метою розгляду питання про повноваження до парламенту Грузії. 

Бокучава наголосила, що  ці листи є "вираженням вільної волі" кожного члена парламентського списку від політоб'єднання.

Вибори у Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада. 

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях. 

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Теги:
Новини
вибори
Грузія
Читайте також:
МЗС України
Автор Світлана Кравченко
13 листопада, 2024 середа
Комісар африканської економічної організації звинуватив Україну в "геноциді на Донбасі", МЗС відреагувало
Війна з Росією, ЗСУ
Автор Ірена Моляр
13 листопада, 2024 середа
"Мене за ці слова захейтили": боєць ЗСУ Ієвлєв про нестачу піхоти
Автор Влад Дідусь
13 листопада, 2024 середа
РФ завдала комбінованого удару по Україні: у Києві працювала ППО, в області є постраждалий
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 43.78
    Продаж 44.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
14 листопада
03:47
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росіяни атакували "шахедами" Полтавщину. Ситуація в ніч на 14 листопада
02:31
Польща
У Польщі за підозрою у диверсії затримали білоруса
01:54
Фінляндія
У Фінляндії в ДТП потрапила вантажівка з військовими: 23 постраждалих
01:06
конгрес США
Цілковита повнота влади: республіканці зберегли більшість у Палаті представників, - CNN
00:24
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби 13 листопада на фронті відбулося 151 боєзіткнення: майже третина атак ворога на Курахівському напрямку
00:10
Марін Ле Пен
У Франції прокуратура просить для Ле Пен 5 років в'язниці: її звинувачують у нецільовому використання коштів ЄП
2024, середа
13 листопада
23:21
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив про нові призначення до свого кабінету
23:03
Інфографіка
Збірна України, Україна - Чехія
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України перед вирішальними матчами
22:51
Куп'янськ
DeepState: частина військ РФ перебуває в Куп'янську
22:41
Оновлено
Дональд Трамп і Джо Байден
Трамп і Байден зустрілись у Білому домі
22:32
Ексклюзив
путін літак
РФ обвалиться дуже швидко без ядерних загроз та ескалації конфлікту, - політик Рибачук
22:30
Олексій Кулеба
Уряд спрямує реверсну дотацію на підтримку деокупованих та прифронтових громад
22:15
Юнацька збірна України (U-19)
Україна програла Казахстану та невдало стартувала у відборі на юнацьке Євро
21:48
Володимир Зеленський
Зеленський відзвітував про роботу над внутрішнім Планом стійкості України
21:24
Twitter, X, Ілон Маск
"Маск зміг використати платформу для формування політичного дискурсу": The Guardian залишає X
21:15
В окупованому Криму обвалився міст
В окупованому Криму обвалився міст на дорозі Джанкой - Маслово
20:54
Сенат США
Республіканці в Сенаті США вперше за 18 років змінили лідера: він говорив, що Україна має виграти війну
20:51
Оновлено
зеленський Шольц
Зеленський провів перемовини з Шольцом: ФРН передасть нову систему ППО до кінця року
20:42
Оновлено
Талліннський кінофестиваль не прибере з програми російський фільм "Глухі закохані"
20:34
Ексклюзив
транзит газу, газ
Після 2025 Росія може недоотримати понад 6 млрд євро, якщо зупинити транспортування газу через українську ГТС, - екснардепка Войціцька
20:21
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Курахове може перетворитися на "мʼясорубку", що виснажить російські ресурси перед наступом на Покровськ, - "Інформаційний спротив"
20:19
Ексклюзив
"Хоча б не такі слабодухі, як в попередній адміністрації": політтехнолог Загородній про призначення в команді Трампа
20:17
Російські солдати
Путін урізав виплати пораненим на війні проти України
20:12
Оновлено
Сибіга зустрівся із Блінкеном у Брюсселі, говорили про подальшу військову допомогу США Україні
20:02
OPINION
Ми не звикли до розмов про те, чому в світі стільки зла
19:57
Ексклюзив
ППО
Під час комбінованої атаки росіяни могли перевіряти ППО для коректив ударів по енергетиці, - Defense Express
19:56
уряд Норвегії, Норвегія
Україна та Норвегія підписали угоду в сфері оборони: деталі
19:34
смерть рашистським окупантам
Росіяни облаштували військовий опорний пункт за 60 км від Сумщини, - "Кордон.Медіа"
19:04
З Костянтинівки евакуювали три родини з 4 дітьми: в місті ще залишаються 38 неповнолітніх
19:04
Купʼянськ
На Купʼянському напрямку переодягнені у форму ЗСУ росіяни намагалися прорвати оборону
18:56
Павло Вовк
Суддю ліквідованого ОАСК Вовка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя
18:56
Аналітика
Україна росія війна
Мирна угода в обмін на що: які сценарії завершення війни розглядає Дональд Трамп. Пояснюємо
18:39
У Бородянці ввели в експлуатацію багатоповерхівку, відбудовану після обстрілів РФ коштом United24
18:29
На фото: "Нічна варта" Рембрандта
Відвідувачі музею в Нідерландах зможуть спостерігати за реставрацією однієї з найвідоміших картин Рембрандта
18:20
прощання із Да Вінчі
Жінку, яка в червні спаплюжила могили загиблих воїнів у Києві, можуть відправити на примусове лікування
18:16
Ексклюзив
Депутатка Сейму Республіки Польща від Підляшшя Аліція Лепковська-Голась
Польща є найбільшим амбасадором України в Європі, - депутатка Сейму Лепковська-Голась
18:07
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Укренерго скасувало тимчасові обмеження потужності для бізнесу і промисловості
18:04
OPINION
блог Дмитро Шульга
Про передбачуваність Трампа
17:57
Дональд Трамп
Трамп призначить спецпредставника, який очолить переговори про припинення війни в Україні, - Fox News
17:51
Ексклюзив
трамп путін
"Це позитивний сценарій для України": аналітик Бронжуков про відмову Путіна вести переговори з Трампом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV