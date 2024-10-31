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Головна Світ У Грузії опозиція оголосила дату другої акції протесту з вимогою анулювати результати парламентських виборів

У Грузії опозиція оголосила дату другої акції протесту з вимогою анулювати результати парламентських виборів

Дар'я Куркіна
31 жовтня, 2024 четвер
20:56
Світ грузія

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту 4 листопада проти визнання результатів парламентських виборів, які відбулися 26 жовтня

Зміст

Про це пише SOVA.

Одна з лідерок опозиційної коаліції "Сильна Грузія" Анна Долідзе заявила на пресконференції, що протест стосовно результатів виборів є мирним і він продовжиться.

"Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00, у Руставелі, і там детально розповімо про план дій. За законом, правомірно, мирно, але організовано, наш протест продовжиться", - зазначила вона.

У матеріалі додають: рішення щодо протесту ухвалили опозиційні партії, що не визнають результатів виборів, оголошених ЦВК, після спільних консультацій в офісі "Сильної Грузії".

Що відомо про вибори у Грузії

Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося в суботу, 26 жовтня 2024 року. 

Центрвиборчком країни визнав переможцем правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали хід голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Теги:
Новини
вибори
Грузія
акції протестів
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