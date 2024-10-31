У Грузії опозиція оголосила дату другої акції протесту з вимогою анулювати результати парламентських виборів

Про це пише SOVA.

Одна з лідерок опозиційної коаліції "Сильна Грузія" Анна Долідзе заявила на пресконференції, що протест стосовно результатів виборів є мирним і він продовжиться.

"Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00, у Руставелі, і там детально розповімо про план дій. За законом, правомірно, мирно, але організовано, наш протест продовжиться", - зазначила вона.

У матеріалі додають: рішення щодо протесту ухвалили опозиційні партії, що не визнають результатів виборів, оголошених ЦВК, після спільних консультацій в офісі "Сильної Грузії".