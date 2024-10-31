У Грузії опозиція оголосила дату другої акції протесту з вимогою анулювати результати парламентських виборів
Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту 4 листопада проти визнання результатів парламентських виборів, які відбулися 26 жовтня
Про це пише SOVA.
Одна з лідерок опозиційної коаліції "Сильна Грузія" Анна Долідзе заявила на пресконференції, що протест стосовно результатів виборів є мирним і він продовжиться.
"Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00, у Руставелі, і там детально розповімо про план дій. За законом, правомірно, мирно, але організовано, наш протест продовжиться", - зазначила вона.
У матеріалі додають: рішення щодо протесту ухвалили опозиційні партії, що не визнають результатів виборів, оголошених ЦВК, після спільних консультацій в офісі "Сильної Грузії".
Що відомо про вибори у Грузії
Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося в суботу, 26 жовтня 2024 року.
Центрвиборчком країни визнав переможцем правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.
З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).
Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали хід голосування на виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.
Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".
Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.
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