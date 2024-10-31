У Грузії розслідують 47 справ щодо можливих порушень на виборах парламенту, затримано двох людей

Про це повідомляє прокуратура Грузії.

Як зазначили у відомстві, 47 кримінальних справ стосуються фальсифікації виборів, впливу на волю виборця, порушення таємниці виборчого голосування, підкупу виборців, перешкоджання журналістській діяльності, насильства та погроз, псування та знищення майна в приміщенні виборчої комісії або під час передвиборчої агітації.

Розслідування розпочали на основі звернень опозиції та політичних партій, Центральної виборчої комісії та неурядових організацій, а також інформації, поширеної в ЗМІ, повідомили в прокуратурі.

Зокрема, правоохоронці додали, що за фактом вкиду бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі затримано двох людей.

Як пише "Эхо Кавказа", один із фігурантів є заступником голови міської ради Марнеулі. Правоохоронці водночас не розголошують особи затриманих, назвавши їх лише за ініціалами Р.І., 1984 року народження, та Е.І., 1990 року народження.

Зазначимо, що під час парламентських виборів у Грузії на виборчій дільниці №69 в окрузі Марнеулі зафіксували масове вкидання бюлетенів. Дільницю закрили, а результати голосування на ній анулювали.