У Грузії розслідують 47 справ щодо можливих порушень на виборах парламенту, затримано двох людей
Прокуратура Грузії розпочала розслідування 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів
Про це повідомляє прокуратура Грузії.
Як зазначили у відомстві, 47 кримінальних справ стосуються фальсифікації виборів, впливу на волю виборця, порушення таємниці виборчого голосування, підкупу виборців, перешкоджання журналістській діяльності, насильства та погроз, псування та знищення майна в приміщенні виборчої комісії або під час передвиборчої агітації.
Розслідування розпочали на основі звернень опозиції та політичних партій, Центральної виборчої комісії та неурядових організацій, а також інформації, поширеної в ЗМІ, повідомили в прокуратурі.
Зокрема, правоохоронці додали, що за фактом вкиду бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі затримано двох людей.
Як пише "Эхо Кавказа", один із фігурантів є заступником голови міської ради Марнеулі. Правоохоронці водночас не розголошують особи затриманих, назвавши їх лише за ініціалами Р.І., 1984 року народження, та Е.І., 1990 року народження.
Зазначимо, що під час парламентських виборів у Грузії на виборчій дільниці №69 в окрузі Марнеулі зафіксували масове вкидання бюлетенів. Дільницю закрили, а результати голосування на ній анулювали.
Що відомо про вибори у Грузії
Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося в суботу, 26 жовтня 2024 року.
Центрвиборчком країни визнав переможцем правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.
З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).
Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали хід голосування на виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.
Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".
Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.
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