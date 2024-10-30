У Грузії почали розслідувати можливі фальсифікації на виборах парламенту, Зурабішвілі викликали на допит

Про це повідомляє прокуратура Грузії.

Правоохоронці зазначили, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі може володіти доказами щодо можливої фальсифікації на парламентських виборах. Тому її викликали на допит 31 жовтня.

У прокуратурі додали, що проведуть усі необхідні слідчі та процесуальні дії для вивчення фактів, а також допитають усіх, хто може володіти інформацією щодо інкримінованого правопорушення.

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Також правоохоронці додали, що з метою розслідування конкретних правопорушень, виявлених у передвиборчий період і в день голосування, правоохоронні органи активно розслідують численні кримінальні справи.

Що відомо про результати виборів у Грузії Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося в суботу, 26 жовтня 2024 року. Центрвиборчком країни визнав переможцем правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст. З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан). Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали хід голосування на виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.