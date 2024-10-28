"Побудували сітку й привели "виборців": нардепка Кравчук розповіла про скупку голосів на виборах у Грузії

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Я брала участь в спостережній місії від Парламентської асамблеї Ради Європи за вибрами в Грузії, також були присутні парламентарі з Європейського парламенту, з ОБСЄ і з НАТО. А загалом, якщо брати і соціальну таку організацію, яка під ОБСЄ і відома своїми спостереженнями за виборами БДІПЛ, то це було більш 500 міжнародних спостерігачів. І в принципі спостереження, звичайно, що воно відбувалося протягом дня виборів, але було видно симптоми того, що передувало цим виборам. Я би не сказала, про, власне, фальшування в якому сенсі, що ось цього масового вкиду бюлетенів очевидно, що не було. І ми бачили це відео, яке циркулювало, це була одна із небагатьох дільниць, де був ручний підрахунок голосів і паперові бюлетені. Але, власне, де проблема - проблема була (в тому, - ред), що побудувала партія влади до виборів", - розповіла вона.

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Євгенія Кравчук зазначила, що проросійська партія змогла побудувати цілу "сітку", ще до виборів, аби отримати потрібний результат.

"Я і багато хто з інших міжнародних спостерігачів бачили біля дільниць таке типове скупчення переважно чоловіків, які слідкували, хто заходить, час від часу комусь дзвонили - про що це свідчить, що є списки тих, хто має дійти до виборчої дільниці. Це переважно стосувалося саме сільських регіонів, і на дільниці, де я закривала вибори, ми бачили результат цієї машини для голосування, то в Тбілісі, в центрі Тбілісі, “Грузинської мрії”, провладної партії, там було 38%, а от коли почали приходити протоколи з сільських регіонів, то там уже було по 80%. І були свідчення спостерігачів внутрішніх в тому числі, що була ще й скупка голосів, тобто це фактично сітка, вони побудували сітку і привели цих "виборців", - сказала нардепка.

За її словами, "Грузинська мрія" задіяла і адміністративний ресурс.

"Але також, звичайно, задіювали адміністративний ресурс. До речі, що зробила партія влади, вона поставила на кожній дільниці камери, і ця камера була направлена на дільницю і фактично люди, особливо ті, які десь працюють, отримують зарплату з бюджету, їм можна було легко сказати: "Дивіться, у нас є відео, ми будемо знати, ти прийшов, чи не прийшов". Ну от так можна оцінити. Але з іншого боку я теж маю сказати, що на першому місці, звісно, "Грузинська мрія", тут тільки питання, що вони домалювали очевидно, або зібрали цією сіткою необхідну кількість відсотків для того, щоб отримати більшість у парламенті", - додала Євгенія Кравчук.