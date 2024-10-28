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OPINION

Грузії не вдалося. Головне, щоб вдалося Україні

Дмитро Лиховій
28 жовтня, 2024 понедiлок
14:05
Погляд Блог Дмитро Лиховій

Колись в Україні була популярною книжка "Чому Грузії вдалося". Буває. Поквапилися з висновками та з посипанням голови попелом

Зміст

Грузія показала, що всі успіхи на дорозі реформ і європейської інтеграції можна профукати просто під нуль, навіть у мінус. І з країни, яка на своєму Майдані під час Революції троянд зносила посткомуністичну і проросійську шоблу, перетворитися на заповідник олігархату, керований із Москви. Де вибори хоч і проводяться, але фальсифікуються. Де придушують будь-які демократичні намагання сковирнути "мрію Путіна". Попри пам'ять війни 2008 року.

За грузинів уже навіть не прикро, а вже якось байдуже. Тим, хто воює в Україні на боці України — респект і повага. Тим, хто вдома — ну, не вдалося. Спозорилися. Затихли до нових виборів. І так дев'ятий раз поспіль. Щось подібне ми бачили і в Білорусі. Хоча, здавалося б, де Білорусь, а де Грузія...

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На кожен висновок свій час.

Чого гріха таїти, навіть ми в інтерв'ю з міністром внутрішніх справ Луценком році так у 2008-му запитували: "А чи пройдено вже точку неповернення?"

Головне — щоб вдалося Україні. Точка неповернення досі не перейдена. Але і 2004 року, і у 2013-2014 роках, а головне — у 2022-му нація змогла вистояти, дала (і продовжує давати) Москві дуже круту відсіч. На відміну від.

Джерело

Про автора. Дмитро Лиховій, український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
вибори
Грузія
євроінтеграція
історія України
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