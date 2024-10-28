Грузія показала, що всі успіхи на дорозі реформ і європейської інтеграції можна профукати просто під нуль, навіть у мінус . І з країни, яка на своєму Майдані під час Революції троянд зносила посткомуністичну і проросійську шоблу, перетворитися на заповідник олігархату, керований із Москви. Де вибори хоч і проводяться, але фальсифікуються. Де придушують будь-які демократичні намагання сковирнути "мрію Путіна". Попри пам'ять війни 2008 року.

За грузинів уже навіть не прикро, а вже якось байдуже. Тим, хто воює в Україні на боці України — респект і повага. Тим, хто вдома — ну, не вдалося. Спозорилися. Затихли до нових виборів. І так дев'ятий раз поспіль. Щось подібне ми бачили і в Білорусі. Хоча, здавалося б, де Білорусь, а де Грузія...

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На кожен висновок свій час.

Чого гріха таїти, навіть ми в інтерв'ю з міністром внутрішніх справ Луценком році так у 2008-му запитували: "А чи пройдено вже точку неповернення?"