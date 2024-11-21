Ексвласник "Житомирських ласощів" Ігор Бойко програв арбітраж проти України

Про це повідомляє Міністерство юстиції України

"Міністерство юстиції України успішно захистило інтереси держави у справі за позовом Ігоря Бойка, громадянина США та Росії, проти України, поданим на підставі угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій", – зазначено в повідомленні.

За підсумками розгляду справи позовні вимоги на загальну суму 100 млн дол. США відхилено.

Колишній власник кондитерської фабрики "Житомирські ласощі" Юрій Бойко заявляв позовні вимоги щодо відшкодування збитків у розмірі 100 мільйонів доларів США, мотивуючи це експропріацією його частки корпоративних прав у компанії. Його представляли міжнародні радники за підтримки фонду з юридичного фінансування.

Арбітражний трибунал встановив, що позивач не зміг довести ані законність набуття інвестицій, ані факт порушення Україною угоди.

"Протягом розгляду справи, що розпочався ще 2017 року, позивач неодноразово робив заяви в медіа, які принижували статус України, з очевидним наміром здобути підтримку у справі, а також у своєму трактуванні подій", – зауважили в Мін'юсті.

Адміністративне забезпечення розгляду справи № 2017-23 "Ігор Бойко проти держави Україна" здійснювала Постійна палата третейського суду в Гаазі, Королівство Нідерланди.