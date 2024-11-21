"Сказати, що у Росії з’явилась нова диво-зборя, не можна": аналітик Їжак про ймовірний удар по Дніпру МБР "Рубеж"
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак прокоментував імовірну атаку міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж" по Дніпру 21 листопада
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Як житель Дніпра можу сказати, що сьогодні вночі, дійсно, звуки були інші, і я не спав, але не сказав би, що було щось катастрофічне, тому, я думаю, це був демонстративний (удар, - ред), єдине, що це може бути, це недороблена ракета "Рубеж". Міжконтинентальна мобільна ракета, яка зі зменшеною довжиною і може стріляти теоретично на меншу дальність, на середню, там кілька тисяч кілометрів. Там проблема у таких ракет у тому, що якщо вони летять на меншу дальність, у них невелика точність, яка є проблемою, щоб це забезпечити. Якщо це було, це означає, що був демонстративний удар, просто впали такі "болванки", які створили певний звук. Але основні удари, я думаю, все ж таки те, що там був Кинджал і Х-101. Не було гучніше, бувало й гірше, тому я думаю, що саме ця ракета це демонстративна", - розповів він.
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Олексій Їжак зазначив, що цей удар не свідчить про те, що в Росії з’явилась нова диво-зброя.
"У будь-якому разі я думаю, що цей демонстративний удар був не таким ефективним, як удар вже українськими Storm Shadow по захищеному командному пункту, тому що там реальний результат, а тут демонстрація. І ще треба розбиратись, наскільки вона вдала. В принципі так сказати, що у Росії з’явилась нова диво-зброя, не можна, тому що у Росії є принципова проблема - виробництво ракет залежить від темпів виробництва перших ступенів цих ракет, і "Ярси", ці "Рубежі" виробляють тільки на одному підприємстві в Росії. Ну і, відповідно, тепер ми знаємо, якою має бути наступна ціль для українських дальніх ударів - завод у Воткінську. І в росіян є проблема: або ці ракети виробляти для стратегічних цілей, для того, щоб лякати Сполучені Штати, або відволікати певний ресурс, дуже недостатній і малий для того, щоб ще лякати Україну. Тому я думаю, є демонстрація, дійсно є ескалація, певна тривожність: вони продемонстрували, що в них є такий потенціал, але там немає появи якоїсь нової диво-зброї, яка змінює хід війни", - вважає аналітик.
- Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.
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