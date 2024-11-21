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Головна Війна з Росією "Сказати, що у Росії з’явилась нова диво-зборя, не можна": аналітик Їжак про ймовірний удар по Дніпру МБР "Рубеж"
Ексклюзив

"Сказати, що у Росії з’явилась нова диво-зборя, не можна": аналітик Їжак про ймовірний удар по Дніпру МБР "Рубеж"

Марина Клюєва
21 листопада, 2024 четвер
14:07
Війна з Росією

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак прокоментував імовірну атаку міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж" по Дніпру 21 листопада

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Як житель Дніпра можу сказати, що сьогодні вночі, дійсно, звуки були інші, і я не спав, але не сказав би, що було щось катастрофічне, тому, я думаю, це був демонстративний (удар, - ред), єдине, що це може бути, це недороблена ракета "Рубеж". Міжконтинентальна мобільна ракета, яка зі зменшеною довжиною і може стріляти теоретично на меншу дальність, на середню, там кілька тисяч кілометрів. Там проблема у таких ракет у тому, що якщо вони летять на меншу дальність, у них невелика точність, яка є проблемою, щоб це забезпечити. Якщо це було, це означає, що був демонстративний удар, просто впали такі "болванки", які створили певний звук. Але основні удари, я думаю, все ж таки те, що там був Кинджал і Х-101. Не було гучніше, бувало й гірше, тому я думаю, що саме ця ракета це демонстративна", - розповів він.

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Олексій Їжак зазначив, що цей удар не свідчить про те, що в Росії з’явилась нова диво-зброя.

"У будь-якому разі я думаю, що цей демонстративний удар був не таким ефективним, як удар вже українськими Storm Shadow по захищеному командному пункту, тому що там реальний результат, а тут демонстрація. І ще треба розбиратись, наскільки вона вдала. В принципі так сказати, що у Росії з’явилась нова диво-зброя, не можна, тому що у Росії є принципова проблема - виробництво ракет залежить від темпів виробництва перших ступенів цих ракет, і "Ярси", ці "Рубежі" виробляють тільки на одному підприємстві в Росії. Ну і, відповідно, тепер ми знаємо, якою має бути наступна ціль для українських дальніх ударів - завод у Воткінську. І в росіян є проблема: або ці ракети виробляти для стратегічних цілей, для того, щоб лякати Сполучені Штати, або відволікати певний ресурс, дуже недостатній і малий для того, щоб ще лякати Україну. Тому я думаю, є демонстрація, дійсно є ескалація, певна тривожність: вони продемонстрували, що в них є такий потенціал, але там немає появи якоїсь нової диво-зброї, яка змінює хід війни", - вважає аналітик.

  • Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.
Теги:
Новини
Україна
Дніпро
військові
Військові новини
ракетний удар
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