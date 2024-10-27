"Про євроатлантичний рух Грузії можна буде забути": дипломат Цинцадзе пояснив, чого чекати, якщо результати виборів будуть легітимізовані
Грузинський дипломат Арчіл Цинцадзе вважає, що якщо результати виборів в країні будуть легітимізовані, то країна й далі буде дрейфувати між Європою та РФ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо результати виборів в Грузії будуть визнані й легітимізовані, то про євроатлантичний рух країни можна забути. Вже підраховано понад 99% бюлетенів і "Грузинська мрія" набирає понад 55% голосів. Якщо ця партія залишиться при владі, то країна, гадаю, не зовсім буде рухатись до Європи. Гадаю, що країна буде дотримуватись такого собі нейтралітету, який дуже подобається Російській Федерації. Водночас Грузія не буде масштабно посилювати свою співпрацю з Росією. Оскільки, я впевнений, що в Грузії залишається велика кількість громадян, які просто не дозволять дрейфувати країні у бік РФ", - пояснив Цинцадзе.
За словами дипломата, подальший сценарій розвитку подій в Грузії багато в чому залежить від спроб влади легітимізувати результати виборів.
"Ще хотів зазначити, що в цій ситуації багато чого залежить від позиції Заходу. Зокрема, чи на Заході нададуть можливість "Грузинській мрії" легітимізувати вибори. Також й в опозиції є чимало демократичних інструментів, щоб не дати "Грузинській мрії" легітимізувати результати цих виборів", - додав він.
- Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулись парламентські вибори. Наразі там вже підрахували понад 99% голосів, лідирує правляча партія "Грузинська мрія". Крім того, грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" виступила з оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до Іванішвілі.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв привітали прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе з перемогою партії "Грузинська мрія" на парламентських виборах.
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