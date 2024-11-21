Держдума РФ ухвалила трирічний бюджет із рекордними видатками на війну в 2025 році

Про це пише видання "Медуза".

Повідомляється, що російський уряд вніс проєкт бюджету на розгляд Держдуми 30 вересня. Документом передбачено, що у 2025 році на військові витрати за статтею "Національна оборона" спрямують 13,5 трильйона рублів (або 6,31% ВВП Росії).

У виданні зазначають, що це рекордні військові видатки у новітній історії Росії.

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Новий трирічний бюджет передбачає, що витрати на охорону здоров’я дещо зменшаться. Так, у 2026 році вони становитимуть 12,8 трильйона рублів, а у 2027 році – 13,1 трильйона рублів.

Витрати за статтею "Нацбезпека та правоохоронна діяльність", тобто на роботу силових структур у 2025 році становитимуть 3,5 трильйона рублів. У сукупності зі статтею "Національна оборона" це 41% усіх видатків федерального бюджету, зазначають автори.

У виданні також відзначили, що витрати на війну та силові органи перевищують витрати на освіту, охорону здоров'я, соцполітику та національну економіку разом узяті.