Не все у РФ йде за планом, країна-агресорка у 2025 році збільшує бюджет на війну. Колонка Сергія Згурця

Візит української делегації в США

Росія сьогодні, 24 вересня, завдала удару керованими акційними бомбами по Харкову з трьох літаків Су-34, які базувались у Білгородській області РФ. Є поранені та загиблі наші громадяни. На тлі цього досить дивно було читати публікації, зокрема у виданні Washington Post, що у США і досі триває дискусія, чи можна давати Україні дозвіл бити вглиб російської території.

Це публікація на тлі перебування української делегації в США, де має бути представлений План перемоги України. Цей план має примусити Росію до стабільного та справедливого миру. До речі, про такий справедливий мир на Генасамблеї ООН сьогодні у виступі говорив президент Джо Байден, згадуючи про Україну. З логіки його виступу виходить, що все-таки мають бути здійснені підходи, які спроможні забезпечувати таку справедливість, а її можна забезпечити лише зброєю.

Washington Post пише, що поки що немає жодних ознак того, що Білий дім змінить свою позицію щодо застосування далекобійної зброї по російських військових об'єктах. Проте в Києві все ж таки розраховують на те, що в ході візиту до США вдасться змінити такі підходи. Тим більше, що основні акценти пов'язані з Планом перемоги та розраховані на те, що критичні й важливі дії мають бути здійснені від жовтня до грудня цього року.

РФ збільшує бюджет на війну

А своєю чергою, РФ розраховує на свою стратегію виснажливої та довготривалої війни, що виходить з проєкту бюджету на наступний рік країни-агресорки, який вже проаналізував Bloomberg. На наступний рік передбачається, що Росія на 25% збільшить витрати на потреби оборони. І цей оборонний бюджет РФ досягне майже 13,5 трильйонів рублів. Загалом витрати на потребу у РФ цих статей, а саме національна оборона, національна безпека і правоохоронна діяльність - складатимуть 40% від загального обсягу витрат бюджету. І все це більше, ніж витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку разом взяті.

Бачимо, які є пріоритети у противника, що війна стоїть на першому місці. Але, чи все йде за планом? Цікаво, що, коли ухвалювався російський бюджет на поточний рік у 2023 році, то тоді, за прогнозами й оцінками, говорилося про те, що у 2025 році Росія буде зменшувати витрати на військові потреби. Але, як бачимо, цього не відбувається, що є підтвердженням того, що не все йде в Росії за планом.

Це, до речі, визнавав і керівник ГУР Кирило Буданов, коли декілька днів тому був аналіз того, що відбувається в Росії. Він говорив про те, що РФ розраховує на те, аби домогтися перемоги у 2025 році. Бо саме у другій половині наступного року починаються вже критичні моменти, які пов'язані з соціальною стабільністю у РФ і забезпеченням озброєння. Тому зараз відбуваються форсажні речі, які ми бачимо з ухваленням таких розширених бюджетів, і дій на лінії фронту, аби закріпитись на будь-яких ділянках фронту.

Розуміємо, що поки що гроші у Росії є. Насамперед внаслідок надходження від експорту вуглеводнів, попри те, що санкції начебто діють. І тому на тлі цього, аби зменшити потенціал Росії, вкрай важливо запровадити повне ембарго на торгівлю з Росією в усіх галузях. Це, напевно, дало б суттєві обмеження для дій РФ.

Втрати ворожої техніки зростають

Росія вже потерпає від спроможностей відновлювати озброєння. Коли ми говоримо про таку категорію як танки, то аналітики здійснили оцінку запасів противника, які були з 2022 року по 2024 рік. І фактично майже половина старих резервів техніки та озброєння з цих запасів вже знята, що говорить про те, що російська оборонка не може виготовляти нове, а робить ставку на оновлення тих запасів, які залишилися від Радянського Союзу. І цей напрямок є вичерпний.

Тому вкрай важливо здійснювати контрзаходи, пов'язані з додатковим збільшенням втрат противника, користуючись різними озброєннями, включно з далекобійним. Це демонструють ЗСУ на полі бою та на териорії РФ, використовуючи вже власні арсенали, коли ми говоримо про знищення російських військових складів, які відбулися впродовж цього тижня. Йдеться про декілька таких ефективних ударів по російських запасах, які спричинили суттєві втрати у противника. Естонська розвідка робила висновок, що загалом знищено понад 750 тисяч боєприпасів. Деякі експерти робили припущення, що це ускладнить Росії бойові дії впродовж найближчих двох місяців.

Виробництво українських дронів

Але розуміємо, що інтегральні зусилля і політиків, і військових мають бути скеровані на те, щоб забезпечити умови для того, аби Росія втратила будь-яку надію досягти перемоги на лінії фронту. Це забезпечується й нашими оборонними підприємствами, тому що, не лише користуючись закордонним озброєнням, але і власними системами, зараз здійснюються заходи, на які добре дивитися, коли наші українські FPV знищують російські розвідувальні безпілотники. Певний проміжок часу українська армія суттєво потерпала від того, коли "Орлани", ZALA, Supercam залітали на 100 км в глибину української території, а потім передавали дані для "іскандерів". Це ставало приводом для ударів по нашім важливим цілям.

Зараз знайдено вихід, коли українські FPV-дрони ефективно знищують російські розвідувальні безпілотники, осліплюючи ворожі розвідувально-ударні комплекси, якими хизувалася РФ. І не лише розвідувальні дрони знищуються, а також і "Ланцети". Все більше з'являється відео, коли наші FPV-дрони доганяють російські "Ланцети" і підривають або збивають з курсу ці ворожі дрони.

При цьому росіяни на певному етапі почали хизуватися, що вони "змавпували" українську практику знищення розвідувальних дронів. Вони виклали відео про те, що їхній FPV-дрон догнав український безпілотний комплекс "Фурія". І вони, начебто, змогли зруйнувати безпілотник і зірвати місію, яку виконував наш безпілотник щодо розвідування та коригування вогню.

Артем В’юнник, директор компанії "Атлон Авіа", розповів щодо повітряного бою російського FPV та "Фурії", зазначивши український безпілотний комплекс повернувся до дому трошки ушкодженим, його не було знищено. Зрозуміло, що ворог буде і далі розвивати свої спроможності та атакувати наші дрони все частіше, тому йде робота над тим, як протидіяти подібним підходам. Ті пошкодження, які зазнав наш БПЛА, виявилися некритичними, електроніка впоралася і безпілотник "Фурія" після падіння зробив декілька обертів, вирівнявся та продовжив горизонтальний політ, який був і до зустрічі з ворожим дроном. Однак не можна казати, що це сталося через якусь суперживучість нашого літака, тому треба думати та розвивати спроможності протидії.

Директор компанії "Атлон Авіа" зауважив, що до кінця року планується замінити літак, який 10 років є основним елементом комплексу "Фурія". Він ці всі роки досить ефективно показував себе на полі бою, але ситуація змінюється, спроможності нашої артилерії зростають, з'являються у нас далекобійні системи, що потребують інших характеристик корегувальників, які супроводжують стрілянину. У "Фурії" закладений дуже потужний потенціал для розвитку, тому планер фактично буде платформою для нових спроможностей. "Фурія-2" майже вдвічі більший по розмаху, а також, маючи великий внутрішній об'єм, дозволяє встановлювати обладнання, яке хотіли додати дуже давно. Скоро ми побачимо цей БПЛА в роботі, відповідно, будемо обговорювати його успіхи та досягнення.

В’юнник додав, що новий літак зможе перебувати у повітрі понад 6 годин, бо прототип, який випробовувався, показав дуже гарні результати – 5,5 годин. А серійний літак буде літати краще, відповідно, буде забезпечено 6 годин впевненої роботи на полі бою.

Керівник українського науково-виробничого підприємства зазначив, що поточне завантаження виробництва непогане, але є проблема з плануванням в державі. Прикро бачити, що тільки у вересні збирається потреба на четвертий квартал цього року. Це неможливо пояснити, адже є логістика, яка займає місяці, також є технологічний цикл. На жаль, до сьогодні немає розуміння, що будемо робити у 2025 році, адже з червня компанія мала б працювати над закупівлями компонентів, аби мати постачання у січні наступного року.