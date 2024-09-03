США близькі до рішення про надання Україні ракет більшої дальності для ударів вглиб Росії, - Reuters
Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів вглиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені
Про це пише Reuters з посиланням на американських посадовців.
За даними видання, вже цієї осені США можуть оголосити про включення американських високоточних крилатих ракет класу "повітря - поверхня" (JASSM) до пакета озброєнь.
Посадовці США зазначили, що надсилання JASSM в Україну може суттєво змінити хід російсько-української війни, оскільки більша частина РФ опиниться в зоні досяжності високоточних боєприпасів.
У виданні кажуть, що у разі пуску ракет JASSM близько північного кордону України, вони можуть досягати військових об'єктів у російських містах Воронеж та Брянськ. А у разі пуску з півдня України, поблизу лінії фронту, ракети могли б завдавати ударів по аеродромах або військово-морських об'єктах в окупованому Криму.
Військові аналітики також припускають, що застосування JASSM, які є малопомітними й вражають далі, ніж більшість інших ракет з нинішнього арсеналу України, можуть відсунути плацдарми та склади постачання РФ на сотні миль назад.
Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б вдарити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу із закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.29Продаж 45.97
- Актуальне
- Важливе