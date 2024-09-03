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США близькі до рішення про надання Україні ракет більшої дальності для ударів вглиб Росії, - Reuters

Юлія Лаврук
3 вересня, 2024 вiвторок
15:20
Війна з Росією Білий Дім

Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів вглиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені

Зміст

Про це пише Reuters з посиланням на американських посадовців.

За даними видання, вже цієї осені США можуть оголосити про включення американських високоточних крилатих ракет класу "повітря - поверхня" (JASSM) до пакета озброєнь.

Посадовці США зазначили, що надсилання JASSM в Україну може суттєво змінити хід російсько-української війни, оскільки більша частина РФ опиниться в зоні досяжності високоточних боєприпасів.

У виданні кажуть, що у разі пуску ракет JASSM близько північного кордону України, вони можуть досягати військових об'єктів у російських містах Воронеж та Брянськ. А у разі пуску з півдня України, поблизу лінії фронту, ракети могли б завдавати ударів по аеродромах або військово-морських об'єктах в окупованому Криму. 

Військові аналітики також припускають, що застосування JASSM, які є малопомітними й вражають далі, ніж більшість інших ракет з нинішнього арсеналу України, можуть відсунути плацдарми та склади постачання РФ на сотні миль назад.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

 CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б вдарити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу із закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

Теги:
Світ
Україна
зброя
США
Світ про Україну
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