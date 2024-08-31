Умєров представив США список далекобійних цілей у Росії
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б вдарити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість
Про це він розповів в інтерв'ю CNN.
За словами Умєрова, адміністрація президента Джо Байдена все ще розглядає його прохання про зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для нанесення ударів вглиб Росії.
"Ми пояснили, які можливості нам потрібні для захисту громадян від терору, який чинять росіяни, тому я сподіваюся, що нас почули", - сказав міністр оборони.
Що відомо про візит української делегації до США
У пʼятницю, 30 серпня, розпочався візит української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою - міністеркою економіки Юлією Свириденко до США.
Перша зустріч української делегації у США відбулася з міністром оборони Ллойдом Остіном. Окрім Юлії Свириденко, у зустрічі взяли участь, зокрема, керівник ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.
Вони розповіли про ситуацію на полі бою, потреби Сил оборони в озброєнні й техніці, а також нещодавні обстріли енергетичної системи з боку держави-агресорки.
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
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