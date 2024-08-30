Візит української делегації до США: Свириденко, Умєров і Єрмак зустрілись з Остіном
У пʼятницю, 30 серпня, розпочався візит української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко до США
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.
Перша зустріч української делегації у США відбулася з міністром оборони Ллойдом Остіном.
Окрім Юлії Свириденко, у зустрічі взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, його заступник Олександр Балануца, заступник начальника Генштабу ЗСУ Володимир Горбатюк і начальник Головного управління логістики Генштабу Микола Шевцов.
Єрмак і Умєров розповіли про ситуацію на полі бою, потреби Сил оборони в озброєнні й техніці, а також нещодавні обстріли енергетичної системи з боку держави-агресорки.
"Українська сторона зазначила, що Україна потребує посилення ППО для захисту людей і критичної інфраструктури. Під час зустрічі також обговорили тренування українських воїнів і спільне виробництво зброї. Рустем Умєров відзначив особистий внесок Ллойда Остіна в роботу Контактної групи з питань оборони України", - йдеться у повідомленні.
Делегація також наголосила, що для України надзвичайно важливо якомога швидше отримати зброю з уже оголошених оборонних пакетів.
- 29 серпня повідомлялось, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
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