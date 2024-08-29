Умєров і Єрмак представлять Білому дому список цілей у Росії й проситимуть зняти обмеження на удари, - CNN
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умеров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії"
Про це повідомляє CNN.
"Вони дадуть список першочергових цілей, без яких важко буде змінити хід війни на користь України", - заявив український народний депутат, який говорив на умовах анонімності.
Так, у п'ятницю, 30 серпня, Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. З ким зустрічатиметься Єрмак - невідомо. Під час попередніх візитів до Вашингтона він бачився з державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.
-
Associated Press 5 червня писало, що Україна вже використовувала американську зброю для ударів по цілях у Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.64Продаж 46.35
- Актуальне
- Важливе