Умєров і Єрмак представлять Білому дому список цілей у Росії й проситимуть зняти обмеження на удари, - CNN

Про це повідомляє CNN.

"Вони дадуть список першочергових цілей, без яких важко буде змінити хід війни на користь України", - заявив український народний депутат, який говорив на умовах анонімності.

Так, у п'ятницю, 30 серпня, Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. З ким зустрічатиметься Єрмак - невідомо. Під час попередніх візитів до Вашингтона він бачився з державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.