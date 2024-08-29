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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Умєров і Єрмак представлять Білому дому список цілей у Росії й проситимуть зняти обмеження на удари, - CNN

Умєров і Єрмак представлять Білому дому список цілей у Росії й проситимуть зняти обмеження на удари, - CNN

Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
07:30
Війна з Росією Білий дім, освітлений синім і білим кольорами

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умеров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії"

Зміст

Про це повідомляє CNN.

"Вони дадуть список першочергових цілей, без яких важко буде змінити хід війни на користь України", - заявив український народний депутат, який говорив на умовах анонімності.

Так, у п'ятницю, 30 серпня, Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. З ким зустрічатиметься Єрмак - невідомо. Під час попередніх візитів до Вашингтона він бачився з державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

  • Associated Press 5 червня писало, що Україна вже використовувала американську зброю для ударів по цілях у Росії.

Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
США
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
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