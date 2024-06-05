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Україна вже застосовувала зброю США для ударів по території РФ, - AP

5 червня, 2024 середа
21:05
Війна з Росією Білий дім, освітлений синім і білим кольорами

Сенатор США й західний чиновник на умовах анонімності заявили, що Україна вже використовувала американську зброю для ударів по цілях у Росії

Зміст

Про це вони повідомили Associated Press.

За словами західного чиновника й американського сенатора, в останні дні Україна застосовувала зброю, надану США, для ударів по цілях на території РФ. Водночас співрозмовник не уточнив, куди саме бив Київ.

Водночас цю інформацію підтвердив член комітету сенату у справах збройних сил, сенатор-республіканець Майк Раундс.

Видання додає, що дозвіл Білого дому на обмеження використання американської зброї для ударів по РФ, аби захистити Харків, не змінює політику Штатів. Вона передбачає заборону Києву на застосування американських ATACMS чи ракет великої дальності для ударів за межами України.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

Водночас США й надалі обмежують Україну в тому, де застосовувати надану їй зброю.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.

Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправку військових в Україну.

31 травня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
США
допомога США Україні
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