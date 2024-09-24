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Росія вже кілька тижнів постачає сиру нафту до Європи, порушуючи санкції ЄС, - FAZ

Марія Науменко
24 вересня, 2024 вiвторок
13:39
Світ

Незалежне дослідження, проведене природоохоронною організацією Greenpeace, виявило, що танкери з російською нафтою попри санкції продовжують прямувати до портів ЄС

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Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як зазначили у виданні, у перевезеннях в основному брали участь судна грецьких судноплавних компаній, деякі з яких є частиною так званого російського тіньового флоту. 

За даними GPS, судна, ймовірно, перевозили російську сировину до європейських портів із російських портів Балтійського моря Приморськ, Усть-Луга та нафтового порту Новоросійськ на Чорному морі.

Автори дослідження виявили близько 15 танкерів, що здійснювали такі рейси з липня 2024 року. Зміна осадки суден після прибуття в порти призначення свідчить про те, що вони були повністю або частково викачані. 

"Осадка суден свідчила про те, що вони вийшли з російських нафтових портів повністю заправленими й сильно завантаженими. Після прибуття до портів призначення прохідна осадка танкерів зменшилася на кілька метрів. Це свідчить про те, що судна були повністю або частково викачані. Танкери довжиною близько 250 метрів можуть перевозити понад 150 мільйонів літрів сирої нафти кожен", - зазначили автори дослідження.

Greenpeace також виявила, що застарілі танкери, що використовуються для транспортування російської нафти, становлять значну загрозу для навколишнього середовища, збільшуючи ризик виливу нафти.

  • 11 вересня повідомлялось, що уряд Великої Британії запровадив санкції проти 10 танкерів російського тіньового флоту. Це судна, які Росія використовує для експорту своєї нафти в обхід обмежень, що були накладені Заходом за повномасштабне вторгнення в Україну.
Теги:
Росія
ЄС
Європа
нафта
санкції ЄС проти Росії
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