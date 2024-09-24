Росія вже кілька тижнів постачає сиру нафту до Європи, порушуючи санкції ЄС, - FAZ

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як зазначили у виданні, у перевезеннях в основному брали участь судна грецьких судноплавних компаній, деякі з яких є частиною так званого російського тіньового флоту.

За даними GPS, судна, ймовірно, перевозили російську сировину до європейських портів із російських портів Балтійського моря Приморськ, Усть-Луга та нафтового порту Новоросійськ на Чорному морі.

Автори дослідження виявили близько 15 танкерів, що здійснювали такі рейси з липня 2024 року. Зміна осадки суден після прибуття в порти призначення свідчить про те, що вони були повністю або частково викачані.

"Осадка суден свідчила про те, що вони вийшли з російських нафтових портів повністю заправленими й сильно завантаженими. Після прибуття до портів призначення прохідна осадка танкерів зменшилася на кілька метрів. Це свідчить про те, що судна були повністю або частково викачані. Танкери довжиною близько 250 метрів можуть перевозити понад 150 мільйонів літрів сирої нафти кожен", - зазначили автори дослідження.

Greenpeace також виявила, що застарілі танкери, що використовуються для транспортування російської нафти, становлять значну загрозу для навколишнього середовища, збільшуючи ризик виливу нафти.