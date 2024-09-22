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Огляд

Штучний інтелект і HD-відео на сотню кілометрів: що відомо про російський дрон-розвідник ZALA Z-20, який збили українські воїни

Роман Яворський
22 вересня, 2024 неділя
16:30
Пояснюємо ZALA Z-20

Кожен збитий Силами оборони дрон – це захищені життя військових чи цивільних, збережена бойова техніка або цивільна інфраструктура. Однак особливу цінність мають влучання в безпілотники, яких наразі збивали небагато. Адже це дає можливість ознайомитися з досягненнями противника й підготуватися до наступних атак. Нещодавно ЗСУ поставили галочку навпроти ще однієї моделі російського безпілотника – ZALA Z-20

Зміст

Як стало відомо про ураження ZALA Z-20

Широкому загалу про те, що українці підбили безпілотник ZALA Z-20, стало відомо наприкінці серпня 2024-го. Тоді український волонтер Сергій Стерненко, рекламуючи збір на дрони для ЗСУ, продемонстрував відео їхньої роботи. 

"Так виглядають тисячі врятованих життів, захищена українська техніка та виколоті очі російської розвідки", – прокоментував волонтер.

Серед 115 підбитих дронів telegram-канал "Потужний Інформатор" ідентифікував російський розвідувальний дрон Z-20 від компанії Zala Aero. Тобто відео фактично є першим задокументованим знищенням цього БПЛА. 

"Є підозра, що саме цей дрон наводив "ланцети" на Долгінцеве та інші цілі за 70 км від лінії фронту", – наголосив автор.

дрон ZALA 421-16E5G

Фото: aviation21

Що таке ZALA Z-20

ZALA Z-20 – це російське безпілотне повітряне судно з електродвигуном. Основне його завдання – розвідки та спостереження за різноманітними об'єктами. Також використовують для коригування вогню артилерії та спостереження за полем бою. Імовірніше, Z-20 здебільшого шукає цілі для іншого дрона, виробництва Zala Aero, – "Ланцета".

Перші безпілотники типу Z-20 продемонстрували публіці у 2023 році. Виробники стверджують, що електричний двигун дає змогу літаку з розмахом крила чотири метри перебувати в повітрі понад шість годин у режимі патрулювання. Він нібито може передавати відео у високій якості на понад 100 кілометрів.

Росіяни переконують, що ZALA Z-20 оснащений бортовим обчислювачем, який використовує сучасні алгоритми штучного інтелекту. Це, нібито, дає можливість швидко приймати необхідні рішення. Запускають БПЛА з пневматичної пускової установки, для приземлення передбачили парашут і повітряний амортизатор.

Чим ZALA Z-20 відрізняються від попередніх моделей

"Зед-двадцятки" цілком можна вважати наступною модифікацією безпілотників ZALA Z-16. Попередня модель, щоправда, менша (розмах крила - 2,8 м, вага - 10,5 кг, у Z-20 відповідно 4 м і 17 кг), на ній передбачене скромніше корисне навантаження і дальність польоту. Втім, він обладнаний схожою відеотехнікою, електродвигуном і має ідентичний принцип роботи. Наземне обладнання Z-20 повністю сумісне з моделлю Z-16. 

У рекламній презентації компанія виділила такі переваги Z-20, як стійкість до радіоперешкод, низька ефективна площа розсіювання (що ускладнює виявлення дрона), ретрансляція сигналу, захищений канал зв'язку, протидія РЕБ і ППО, а також бортовий ШІ, що допомагає знаходити та ідентифікувати об'єкти, обираючи пріоритетні цілі.

Технічні характеристики ZALA Z-20

дрон ZALA 421-16E5G

Фото: www.turbosquid.com

  • Дальність зв'язку – 100+ км
  • Тривалість польоту – 6+ год
  • Максимальна маса – 17 кг
  • Корисне навантаження – до 2,5 кг
  • Розмах крила – 4 м
  • Висота ефективного застосування – 100-5000 м
  • Швидкісний діапазон 65-110 км/год
  • Діапазон робочих температур -40...+50
  • Допустима швидкість вітру – 15 м/с

Чи можна боротися з дронами ZALA Z-20

Сам факт ураження Силами оборони новітнього розвідувального дрона РФ свідчить про те, що це можливо, а отже "протидія РЕБ" і "невидимість для радарів" – фактори, перебільшені росіянами.

Крім того, ЗСУ вже неодноразово уражали безпілотники виробництва компанії Zala Aero. Так, воїни 110-ї механізованої бригади за допомогою адаптованих FPV-дронів у серпні 2024-го збили російський безпілотник ZALA Z-16 у Донецькій області. На кадрах показано, як український FPV-дрон, піднявшись на висоту, переслідує й атакує російський БПЛА літакового типу.

А військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" ЗСУ за допомогою FPV-дронів збили на Покровському напрямку відразу два розвідувальні БПЛА Zala.

Хто виготовляє ZALA Z-20

ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробці безпілотників і базується в Іжевську. Компанія входить до концерну "Калашников".

Контрольним власником компанії з часткою 50,85% є іжевський бізнесмен Олександр Захаров, він також є головним конструктором. У виробництві також беруть участь син Микита та дочка Марія, а їхні компанії є найбільшими постачальниками.

Цікаво, що інший син Захарова, Лаврентій, разом із мамою Світланою володіють квартирою, вартістю 1,5 млн фунтів стерлінгів в елітному районі Лондона. Сам Лаврентій, поки його батько виготовляє дрони, що допомагають нищити Україну, станом на 2023 рік працював в Інституті проблем роззброєння ООН.

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