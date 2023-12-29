Обсяг виробництва БПЛА "Фурія" можна збільшити вдвічі, - директор "Атлон-Авіа" Вʼюнник

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За наявної потреби і за умови своєчасного планування, обсяг виробництва БПЛА "Фурія" можна збільшити вдвічі за 5-6 місяців", - повідомив Вʼюнник.

За його словами, сьогодні комплекси потрібні, вони працюють, але потреба не сформульована.

"Збільшення штатних одиниць в структурі ЗСУ вимагає додаткових виробів, ми будемо працювати над цим у 2024 році. Але зростання на потреби можливо на 10-20% від попереднього року. Потужності не завантажені в повному обсязі, навіть ті, які є на сьогодні. Масштабування це процес, який ми вже пройшли за час повномасштабної війни", - зазначив він.

Процедура формулювання плану закупівель є складною. Зараз спостерігається певна дискомунікація між відомствами, зауважив директор компанії "Атлон Авіа".

"Шукати зради не треба. Відповідь на це питання має бути у Генштаба ЗСУ, Міноборони. Вже є тенденція до впорядкування в сфері безпілотної авіації. Створено Центральне управління безпілотних систем, яке сподіваюсь, якнайшвидше почне займатись цим питанням", - додав він.

До повномасштабного вторгнення безпілотна авіація була покинута напризволяще, не було підрозділу або структури в Генштабі, яка б займалась, наприклад, супроводженням експлуатації, вивченням ефективності відповідних зразків, каже Вʼюнник

"Раніше ми збирали окремі пропозиції, зауваження або рекламації від військ та самі узагальнювали. Тобто працювали фактично напряму з операторами і командирами підрозділів, які експлуатують вироби. Вся структура Генштабу не була задіяна. Однак вже створено велике потужне управління, з яким ми працюємо. Це суттєво підсилить цю галузь і ліквідує прогалини, які є в плануванні", - резюмував він.