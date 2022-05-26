Українські безпілотники "Фурія" допомагають ЗСУ знищувати рашистів з 2014 року, - директор "Атлон-Авіа" Вʼюнник
Директор науково-виробничого підприємства "Атлон-Авіа" Артем Вʼюнник розповів, як БПЛА "Фурія" допомагають Збройним силам України знищувати російських окупантів
Підприємець поділився інформацією в етері телеканалу "Еспресо".
"Безпілотні комплекси "Фурія", розроблені 2014 року, прийняті на озброєння як розвідник-корегувальник. Наразі це єдиний штатний засіб артилерійської розвідки, який застосовується для задач як розвідки, так і обслуговування стрільби, тобто коригування. Власне розвідка полягає у виявленні цілей, визначенні їхніх координат. Коригування вогню - це робота онлайн з вогневою позицією, до прикладу, артилерійською батареєю", - зазначив Вʼюнник.
Директор "Атлон-Авіа" пояснив, у чому полягає особливість використання "Фурії" та як безпілотник допомагає нашим Збройним силам знищувати російських окупантів.
"Завдяки тому, що безпілотник знаходиться в повітрі й спостерігає за районом ведення вогню, оператори мають можливість давати коригування артилерійському підрозділу, чи влучили, які відхилення і тд. Це дозволяє суттєво зменшити витрату боєприпасів на ураження цілей та підвищити живучість вогневої позиції через зменшення часу на ураження цілей", - зауважив Артем Вʼюнник.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що з 24 лютого до 26 травня РФ втратила в Україні близько 29,6 тис. окупантів, 3235 бронемашин, 1315 танків і 607 систем артилерії.
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