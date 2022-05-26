Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу - близько 29,6 тис. (+150) окупантів;

танків - 1315 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 3235 (+22) од.;

артилерійських систем - 617 (+11) од.;

реактивних систем залпового вогню - 201 (+0) од.;

засобів ППО - 93 (+0) од.;

літаків - 206 (+0) од.;

гелікоптерів - 170 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11) од.;

крилатих ракет - 114 (+2) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2225 (+8) од.;

спеціальної техніки - 47 (+3) од.

Упродовж 25 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському напрямку.

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