Вторгнення в Україну: РФ втратила близько 29,6 тис. окупантів, 1315 танків, 617 систем артилерії й 502 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 26 травня РФ втратила в Україні близько 29,6 тис. окупантів, 3235 бронемашин, 1315 танків і 607 систем артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу - близько 29,6 тис. (+150) окупантів;
- танків - 1315 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 3235 (+22) од.;
- артилерійських систем - 617 (+11) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 201 (+0) од.;
- засобів ППО - 93 (+0) од.;
- літаків - 206 (+0) од.;
- гелікоптерів - 170 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11) од.;
- крилатих ракет - 114 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2225 (+8) од.;
- спеціальної техніки - 47 (+3) од.
Упродовж 25 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському напрямку.
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