Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Йде війна артилерії й безпілотників. Такий досвід у світі вже є. Україна активно використовує БПЛА. Безпілотні авіаційні системи перетворюють об'єкти, які не можна спостерігати іншим чином у цілі, які спостерігаються. Це значно підвищує ефективність артилерійських засобів", - пояснив В'юнник.

Також директор компанії "Атлон Авіа" додав, що БПЛА "Фурія" прийнятий на озброєння ЗСУ, як комплекс розвідки та коригування вогню артилерії.

"Але в умовах дефіциту безпілотних систем - комплекси застосовуються для вирішення широкого спектра задач, у тому числі для загальновійськової розвідки, спостереження, коригування", - підкреслив В'юнник.

БПЛА "Фурія" допомагають Збройним силам України знищувати російських окупантів

Ворог веде наступальні дії в напрямку Новолуганське - Кодема й здійснив спробу наступу у напрямку Байрак - Гусарівка, бойові дії тривають. Також бої точаться на напрямку Олександрівка - Мар’їнка



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