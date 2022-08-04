БПЛА "Фурія" підвищують ефективність артилерійських засобів, - директор компанії "Атлон Авіа" В'юнник
Директор компанії "Атлон Авіа" Артем В'юнник розповів, що БПЛА українських виробників застосовуються для вирішення широкого спектра задач
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Йде війна артилерії й безпілотників. Такий досвід у світі вже є. Україна активно використовує БПЛА. Безпілотні авіаційні системи перетворюють об'єкти, які не можна спостерігати іншим чином у цілі, які спостерігаються. Це значно підвищує ефективність артилерійських засобів", - пояснив В'юнник.
Також директор компанії "Атлон Авіа" додав, що БПЛА "Фурія" прийнятий на озброєння ЗСУ, як комплекс розвідки та коригування вогню артилерії.
"Але в умовах дефіциту безпілотних систем - комплекси застосовуються для вирішення широкого спектра задач, у тому числі для загальновійськової розвідки, спостереження, коригування", - підкреслив В'юнник.
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