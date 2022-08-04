English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Точаться бої у напрямку Мар’їнки, Кодеми й Гусарівки, окупанти провалили наступ на чотирьох напрямках, - Генштаб ЗСУ

Точаться бої у напрямку Мар’їнки, Кодеми й Гусарівки, окупанти провалили наступ на чотирьох напрямках, - Генштаб ЗСУ

4 серпня, 2022 четвер
08:15
війна з Росією Бої ЗСУ з окупантами

Ворог веде наступальні дії в напрямку Новолуганське - Кодема й здійснив спробу наступу у напрямку Байрак - Гусарівка, бойові дії тривають. Також бої точаться на напрямку Олександрівка - Мар’їнка

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.

Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак - Гусарівка, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке - Богородичне. Отримали відсіч та відійшли.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного.

Вів наступальний бій у напрямку Яремівка - Долина, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка - Соледар, Доломітне - Травневе, Відродження - Вершина, Покровське - Бахмут, Василівка - Яковлівка, Семигірʼя - Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське - Кодема, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове - Піски та Веселе - Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із артилерії та танків біля Залізничного, Варварівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського і Темирівки. Ворог завдав авіаудару неподалік Новополя. Тривають бойові дії в напрямку Олександрівка - Мар’їнка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

"Наша винищувальна авіація продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам у визначених операційних районах", - йдеться в повідомленні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Запоріжжя
Харків
Краматорськ
Сумщина
Чернігів
Миколаївщина
Херсонщина
Мар’їнка
Піски
Авдіївка
Слов'янськ
Бахмут
Військові новини
Читайте також:
США
2 серпня, 2022 вiвторок
У США назвали умову, за якої можуть застосувати ядерну зброю
Перехоплена розмова російських окупантів
2 серпня, 2022 вiвторок
П'яний тувинець стріляв у комбата, той послав "каральний" БТР: в армії окупантів почастішали етнічні конфлікти
путін путлер
2 серпня, 2022 вiвторок
В розвідці розповіли, чому Путін вирішив напасти на Україну 24 лютого
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.53
    Купівля 38.53
    Продаж 39.65
  • EUR
    Купівля 38.83
    Продаж 40.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
4 серпня
09:26
втрати окупантів
Близько 41,5 тис. військових, 1789 танків і 742 дрони: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:26
Оновлено
Миколаїв
Рашисти вдарили ракетами по двох районах Миколаєва: пошкоджено житлові будинки
09:13
Китай провів військові навчання. Ілюстративне фото
Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню
09:04
Росіяни 3 серпня гатили по Луганщині з артилерії, мінометів і авіації
08:39
окупанти
Окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення, щоб повернутися до РФ, - Генштаб
08:30
Ексклюзив
Герої України. З дірою у спині пройшов пішки півтора кілометра: молодий нацгвардієць про важкі бої на Донеччині
08:29
fake
ЗСУ "обладнали" склад озброєння у пологовому будинку Добропілля, а окупована ЗАЕС працює без збоїв: Центр при РНБО назвав нові фейки росіян
08:20
На Донеччині росіяни за добу вбили 3 цивільних, іще 5 дістали поранення
08:20
Ексклюзив
Герхард Шредер
Шредер зі своїми пропозиціями може йти за російським воєнним кораблем, - дипломат Хара
07:59
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли з "градів" будинки, лінії електропередачі й поранили жінку
07:37
білоруські військові
Сили спецоперацій Білорусі проводять перевірку боєготовності
07:34
втрати окупантів
На Донеччині українські десантники знищили групу російських окупантів
07:00
"Зоря"
"Зоря" - "Університатя Крайова": де та коли дивитись стартовий матч луганців у єврокубках
06:57
окупант ЗАЕС
РФ використовує ЗАЕС, щоб залякати і послабити західну військову підтримку України, - ISW
06:47
Сергій Шкарлет
Повномасштабне вторгнення РФ: із травня до України повернулося 30 тис. учнів
06:31
кубок Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
06:10
Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію припинити бойові дії
05:56
Володимир Зеленський
Україна шукає можливості поговорити з Китаєм напряму, - Зеленський
05:44
Оновлено
Харків обстріл
Росіяни вдарили по Немишлянському району Харкова
05:30
путін путлер
Кремль заздалегідь готувався до санкцій і формував "табір підтримки" війни, - Центр при РНБО
04:17
Італія ратифікувала членство Фінляндії та Швеції в НАТО
03:50
Харків
Прокуратура розслідує вивезення до РФ мешканців Харківщини
02:45
Сенат США
Сенат США підтримав приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО
02:21
Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога, - ОК "Південь"
01:44
Нікополь
Вночі російські війська обстріляли Нікополь
01:22
Впродовж доби росіяни обстріляли 30 населених пунктів, 16 людей загинуло
00:50
"Джокер-2". Студія Warner Bros. анонсувала дату виходу продовження блокбастера
00:27
окупанти рф
В окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами, — розвідка
00:16
школярі, діти
Третина українських шкіл готові до офлайн навчання, — Денис Монастирський
00:13
біженці
В Іспанії українським біженцям виплачуватимуть по €400
00:03
Ил-76МД
Загадковий маршрут. У небі помітили літак, що вирушив з Ірану через Вірменію та Москву до Білорусі
2022, середа
3 серпня
23:45
Бонні Дженкінс
США готові до переговорів з Росією про стратегічні озброєння. Чекають на відповідь Москви
23:30
евакуація Азов
Ми не гарантували безпеку військовим, котрі виходили з "Азовсталі", - Червоний Хрест
23:18
Донецьк, пожежа, нафтобаза
ЗСУ знищили нафтобазу окупантів у Макіївці, склад у Донецьку та базу в Чорнобаївці
23:09
На фото Володимир Зеленський
У Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом, - Зеленський
23:00
На фото Володимир Зеленський
Ми об’єднали вільний світ навколо розуміння, якою крихкою є наша свобода, - Зеленський
22:57
Караваєв, Шапаренко
Гол Караваєва приніс "Динамо" перемогу над "Штурмом" у Лізі чемпіонів
22:45
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 серпня
22:42
Антоніу Гутерріш
ООН долучиться до розслідування теракту в Оленівці, - Гутерріш
22:28
Російське нафтове родовище
Росія оминає нафтові санкції через невеликий порт в Єгипті, - Reuters. Мапа
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV