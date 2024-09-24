Наступного року РФ планує підвищити витрати на оборону до "історичного максимуму", - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на трирічний план російського бюджету.

Зазначається, що наступного року РФ планує виділити на оборону на 3,6 трлн рублів більше, ніж у 2024 році.

Загалом на 2025 рік 40% бюджетних видатків РФ спрямують на національну оборону та внутрішню безпеку. Це більше, ніж сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку.

Проте впродовж наступних років видатки на оборону мають зменшитися: у 2026-му вони становитимуть 5,6% від ВВП, а у 2027-му - 5,1%.

Згідно з документами витрати на засекречені або невизначені статті зростуть до 12,9 трлн рублів у 2025 році з початково запланованих 11,1 трлн цього року, залишаючись на рівні близько 30% загальних бюджетних витрат.

Серед іншого уряд РФ прогнозує дефіцит бюджету на 2024 рік на рівні 1,7% ВВП, що на 0,6 відсоткового пункту більше, ніж оцінювалося у червні.