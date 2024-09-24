Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Наступного року РФ планує підвищити витрати на оборону до "історичного максимуму", - Bloomberg

Наступного року РФ планує підвищити витрати на оборону до "історичного максимуму", - Bloomberg

Світлана Кравченко
24 вересня, 2024 вiвторок
09:27
Світ Економіка рф

У 2025 році Росія планує збільшити витрати на оборону до "історичного максимуму" й виділити рекордні 13,2 трлн рублів (142 млрд доларів), що становить 6,2% від власного валового внутрішнього продукту

Зміст

Про це пише Bloomberg із посиланням на трирічний план російського бюджету.

Зазначається, що наступного року РФ планує виділити на оборону на 3,6 трлн рублів більше, ніж у 2024 році.

Загалом на 2025 рік 40% бюджетних видатків РФ спрямують на національну оборону та внутрішню безпеку. Це більше, ніж сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку.

Проте впродовж наступних років видатки на оборону мають зменшитися: у 2026-му вони становитимуть 5,6% від ВВП, а у 2027-му - 5,1%.

Згідно з документами витрати на засекречені або невизначені статті зростуть до 12,9 трлн рублів у 2025 році з початково запланованих 11,1 трлн цього року, залишаючись на рівні близько 30% загальних бюджетних витрат.

Серед іншого уряд РФ прогнозує дефіцит бюджету на 2024 рік на рівні 1,7% ВВП, що на 0,6 відсоткового пункту більше, ніж оцінювалося у червні.

  • Раніше в Національній розвідці США заявляли, що оборонний бюджет РФ сягнув приблизно 25% усіх федеральних витрат.
Теги:
Росія
військові
Війна з Росією
Економіка
Читайте також:
Місяць
Автор Катерина Єсікова
22 вересня, 2024 неділя
Навколо Землі тимчасово обертатимуться два Місяці: як це
Ліквідований в України генерал російської митниці Ільдар Саїдов
Автор Анатолій Буряк
22 вересня, 2024 неділя
В Україні ліквідували генерала російської митниці Саїдова, що попався на контрабанді і воював у "Штормі", - ЗМІ
окупанти
Автор Ксенія Золотова
22 вересня, 2024 неділя
У РФ заарештували командира штурмового загону Новікова, який воював на сході Україні, - ISW
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.72
  • EUR
    Купівля 45.84
    Продаж 46.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 вересня
10:23
національний кешбек
"Національний кешбек": за перші три тижні українцям нараховано 23,6 млн грн
10:08
Україна закликає Іспанію пришвидшити передачу танків та ППО через підготовку РФ до масштабних обстрілів
10:08
OPINION
Чи реформує ООН "Пакт в ім`я майбутнього"
10:04
до Бельгії евакуювали трьох левиць
З України до Бельгії евакуювали трьох левиць, врятованих від незаконного розведення
09:50
Анджей Дуда
Дуда розкритикував заяви свого уряду про те, що Україна не вступить до ЄС без вирішення "волинського питання"
09:42
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Росія, Китай та Іран за допомогою ШІ намагаються вплинути на вибори у США, - розвідка
09:37
Оновлено
Шзраїль - Ливан, війна
ЦАХАЛ завдав ударів по понад 1600 об'єктах "Хезболли" в Лівані 23 вересня
09:24
Ексклюзив
Наразі Курахове перебуває по флангах у відносному оточенні, - в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр
09:00
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами та ракетами вночі та вранці 24 вересня: на Полтавщині постраждала енергетична інфраструктура
08:51
Японія
У Києві восени відкриють торгове представництво Японії, - Сибіга
08:44
Зустріч Сибіги з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою
МЗС закликало Бразилію не допустити ударів Росії по українських АЕС
08:31
Ексклюзив
Курахове найближчим часом матиме таку ж долю, як Авдіївка, - волонтер
08:22
ППО
Нічна атака ракетами і БПЛА: сили ППО знищили 66 "шахедів"
08:22
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 143 боєзіткнення: Сили оборони відбили атаки РФ на 11 напрямках
08:10
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Гроссі заявив, що МАГАТЕ не планує постійної місії на Курській АЕС
08:02
OPINION
Звідки Гнєзділов пішов у СЗЧ
07:37
Знищений російський танк
Армія РФ за добу втратила 1400 військових, 16 танків і 61 артсистему
07:31
Оновлено
обстріл, Харківщинка
РФ атакувала Запоріжжя, Харківщину, Дніпропетровщину: є загиблий та 6 постраждалих, зокрема діти
07:24
На фото прапор ОАЕ
США надали ОАЕ статус свого оборонного партнера
07:12
Норвегія
Норвегія виділить $9,5 млн на евакуацію поранених з України в Європу
07:08
Оновлено
На фото: Аліна Гросу
Співачка Аліна Гросу заявила, що стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку. У МЗС назвали це "нісенітницею"
06:59
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни тримають у Чорному морі один військовий корабель
06:55
Землетрус
У Японії стався землетрус магнітудою 5,9: він спричинив цунамі на островах Ідзу
06:40
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
Трамп заявив, що Зеленський прагне перемоги демократів на виборах у США
06:30
Володимир Зеленський
"Ми ближчі до миру, ніж думаємо": Зеленський впевнений, що війна в Україні близька до завершення
06:22
Ірландія
На фронті в Україні загинув колишній рейнджер ірландської армії
06:22
Оновлено
Володимир Зеленський
Підтримка України та другий Саміт миру: Зеленський провів низку зустрічей з представниками Японії, Індії та Парагваю
02:05
Роберта Мецола
Мецола: підтримка України Євросоюзом - не альтруїзм, а відстоювання демократичного світопорядку
2024, понедiлок
23 вересня
23:29
катування в Херсоні
"Практика з почуттям безкарності": ООН оприлюднила нові докази катувань цивільних українців росіянами
22:59
Патріарх РПЦ Кирил
Закон про заборону РПЦ в Україні набув чинності
22:58
Петр Павел
Президент Чехії Павел заявив, що Україні слід "бути реалістичною" щодо повернення всіх територій та подальшої західної підтримки
22:50
Оновлено
Наслідки атаки на Запоріжжя 7 січня
На Запоріжжі ввечері 23 вересня пролунали вибухи
22:07
Оновлено
Андрій Одарченко
Суд заочно заарештував нардепа Одарченка, підозрюваного у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення
22:05
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог переносить напрям головного удару на Покровському напрямку південніше, - військовий експерт Кевлюк про ситуацію на фронті
21:50
Володимир Зеленський і Олаф Шольц
Обговорили другий Саміт миру: Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Шольцом
21:45
Ексклюзив
транзит газу, газ
"Не стане залізякою": екскерівник Оператора ГТС Макогон назвав способи використання системи після припинення транзиту з РФ
21:40
Шарль Мішель і Масуд Пезешкіан
"ЄС занепокоєний постачанням зброї до РФ": глава Євроради Мішель зустрівся з президентом Ірану
21:37
Ексклюзив
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
"Наша влада готується до перемовин": політичний експерт Краєв пояснив, чому найближчі місяці будуть вирішальними
21:15
Оновлено
обстріл
РФ атакувала дронами Херсонщину: поранено волонтера, ще одній людині відірвало передпліччя
21:08
РФ використовує своїх військових як приманку для виявлення вогневих позицій ЗСУ, - ОТУ "Харків"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV