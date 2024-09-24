"Не чули переконливих аргументів": у США розповіли, чому не дозволяють Україні бити своєю зброєю по РФ, - WP
У Сполучених Штатах "не чули переконливих аргументів"від українських лідерів, які б спонукали дозволити Києву використовувати західну зброю для ударів по цілях у Росії
Про це розповіли співрозмовники The Washington Post.
За словами представників Білого дому й Пентагону, у США "не чули переконливих аргументів" щодо використання західної зброї по РФ. Там вважають, що Україні краще використовувати західні ракети по цілях у тимчасово окупованому Криму, як це робили раніше.
Водночас джерела розповіли: запит на дозвіл ударів по РФ відрізняється від попередніх, і такий крок не вартий ризику ескалації.
Також у матеріалі йдеться, РФ уже вивела 90% своїх бомбардувальників за межі радіусу дії ATACMS, тому "змінена політика США не змінить хід бойових дій".
У той час європейські військові й дипломати не погодились, що дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю матиме обмежений вплив, засудивши таку політику.
"На технічному та стратегічному рівні це не має сенсу. Це насправді нерозумно", - прокоментував західний військовий чиновник.
Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.
3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.
6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".
10 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня.
19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.
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