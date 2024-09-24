Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Не чули переконливих аргументів": у США розповіли, чому не дозволяють Україні бити своєю зброєю по РФ, - WP

"Не чули переконливих аргументів": у США розповіли, чому не дозволяють Україні бити своєю зброєю по РФ, - WP

Дар'я Куркіна
24 вересня, 2024 вiвторок
17:00
Світ Прапор США

У Сполучених Штатах "не чули переконливих аргументів"від українських лідерів, які б спонукали дозволити Києву використовувати західну зброю для ударів по цілях у Росії

Зміст

Про це розповіли співрозмовники The Washington Post.

За словами представників Білого дому й Пентагону, у США "не чули переконливих аргументів" щодо використання західної зброї по РФ. Там вважають, що Україні краще використовувати західні ракети по цілях у тимчасово окупованому Криму, як це робили раніше.

Водночас джерела розповіли: запит на дозвіл ударів по РФ відрізняється від попередніх, і такий крок не вартий ризику ескалації.

Також у матеріалі йдеться, РФ уже вивела 90% своїх бомбардувальників за межі радіусу дії ATACMS, тому "змінена політика США не змінить хід бойових дій".

У той час європейські військові й дипломати не погодились, що дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю матиме обмежений вплив, засудивши таку політику.

"На технічному та стратегічному рівні це не має сенсу. Це насправді нерозумно", - прокоментував західний військовий чиновник.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

10 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня.

19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.

Теги:
Україна
Росія
США
допомога Україні
допомога США Україні
Світ про Україну
Читайте також:
ССО ЗСУ
Автор Марія Науменко
23 вересня, 2024 понедiлок
Українські десантники прорвали ще одну ділянку на російському кордоні
Генасамблея ООН
Автор Світлана Кравченко
23 вересня, 2024 понедiлок
Генасамблея ООН ухвалила Пакт заради майбутнього попри протест Росії
Автор Марія Науменко
23 вересня, 2024 понедiлок
Україна завдала удару по російському складу боєприпасів біля Торопця: в ISW розповіли, як це вплине на бойову спроможність РФ
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 45.83
    Продаж 46.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 вересня
17:30
театральні читання Diary of War: Women
Зібрали понад 450 тис. грн для "Госпітальєрів": у США акторки прочитали історії 7 українок про досвід війни
17:28
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по багатоповерхівках у середмісті Харкова: є загиблі й поранені
17:27
Укргазвидобування
Укргазвидобування за 1 млрд грн придбало право видобувати нафту і газ на Західно-Мажарівській площі
17:22
зарплата
В Україні не підвищуватимуть мінімальну зарплату в 2025 році, - Мінфін
17:08
Підвищення податків: чому замість боротьби з тіньовими схемами держава посилює тиск на чесний бізнес?
17:05
Ексклюзив
Білий Дім
"Щось на кшталт ленд-лізу": у Defense Express припустили, на яку військову допомогу розраховує Україна від США в межах Плану перемоги
17:02
На фото: репер Diddy
Після арешту репера Diddy за секс-торгівлю і рекет його музика стала популярнішою
16:56
Горіло 9 днів: рятувальники загасили масштабну пожежу на території Лиманського лісництва
16:56
Київські митники виявили в посилках два камені бурштину унікального розміру загальною вартістю 51 тис. грн
16:46
Сергій Гнезділов
СЗЧ Гнезділова: у бригаді військового призначили службове розслідування
16:39
Новини компаній
На фото: машини на підприємстві Ferrexpo
Полтавський ГЗК прокоментував заяву Офісу генпрокурора і не погоджується з викладеними обвинуваченнями
16:26
Судно
Мальта не дозволила пришвартуватися в порту пошкодженому судну РФ з 20 тис. тонн вибухонебезпечного вантажу
16:26
Брали участь у цьогорічному наступі на Харків і знущалися з українських полонених: СБУ оголосила підозру двом фігурантам
16:07
ГУР
Підрозділи ГУР звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу
16:06
Оновлено
На фото: Аліна Гросу
Співачка Аліна Гросу заявила, що стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку. У МЗС назвали це "нісенітницею"
16:02
OPINION
Українська дипломатія: хто з послів "на вихід"?
15:55
Володимир Зеленський
Росія за допомогою китайських супутників фотографує ядерні об’єкти України, - Зеленський
15:54
Без штампів у паспорті: Євросоюз змінює правила вʼїзду
15:45
Аналітика
робота_документи_підрахунки
Улітку 2024 року різко зросла кількість жінок-ФОПів на тлі загального спаду реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців. Дослідження YouControl
15:41
Литва прапор
Сейм Литви підтримав заборону на в'їзд до РФ співробітників, які працюють з секретною інформацією
15:28
Держдума РФ
Російська дума схвалила звільнення підсудних за участь у війні проти України
15:25
Голодомор
Національна рада Швейцарії визнала Голодомор в Україні актом геноциду
15:21
дрон, БПЛА
Армія РФ з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку
15:13
Меріл Стріп
Меріл Стріп виступила на захист жінок в Афганістані: "Кішка має більше свободи"
15:11
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
14:55
Ексклюзив
Окупанти мають можливість вийти до КП "Водоканал" у Вугледарі й далі просуватися вглиб міста, - військовий експерт Коваленко
14:53
ЯК-130
Повітряні сили повідомили про порушення повітряного простору з території Білорусі, Гаюн заявив про винищувач
14:06
OPINION
СЗЧ — це не просто не вихід, це катастрофа
13:56
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про близькість кінця війни, в Кремлі відреагували
13:40
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган закликав США зняти санкції з Туреччини, які перешкоджають оборонним закупівлям країни
13:39
Росія вже кілька тижнів постачає сиру нафту до Європи, порушуючи санкції ЄС, - FAZ
13:23
У Криму викладача відсторонили за те, що назвав українську владу легітимною, - Жовта Стрічка
13:10
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
План Зеленського з перемоги України передбачає запрошення до НАТО, - Єрмак
13:08
Marvel випустив трейлер фільму "Громовержці*", який обʼєднає суперлиходіїв
13:03
Чат-бот Meta зі штучним інтелектом говоритиме голосами акторів, зокрема Джуді Денч та Джона Сіни, - Reuters
12:57
свиняча голова
У Німеччині невідомі облили будинок українських біженців свинячою кров'ю
12:46
Україна повернула 4 дітей з ТОТ
З ТОТ Херсонщини повернули 16-річного хлопця та 18-річну дівчину
12:38
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: РФ підняла авіацію
12:32
Росіяни атакували Костянтинівку двома КАБами: загинув чоловік, є поранені
12:29
Міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив фільми національного конкурсу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV