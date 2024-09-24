"Не чули переконливих аргументів": у США розповіли, чому не дозволяють Україні бити своєю зброєю по РФ, - WP

Про це розповіли співрозмовники The Washington Post.

За словами представників Білого дому й Пентагону, у США "не чули переконливих аргументів" щодо використання західної зброї по РФ. Там вважають, що Україні краще використовувати західні ракети по цілях у тимчасово окупованому Криму, як це робили раніше.

Водночас джерела розповіли: запит на дозвіл ударів по РФ відрізняється від попередніх, і такий крок не вартий ризику ескалації.

Також у матеріалі йдеться, РФ уже вивела 90% своїх бомбардувальників за межі радіусу дії ATACMS, тому "змінена політика США не змінить хід бойових дій".

У той час європейські військові й дипломати не погодились, що дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю матиме обмежений вплив, засудивши таку політику.

"На технічному та стратегічному рівні це не має сенсу. Це насправді нерозумно", - прокоментував західний військовий чиновник.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".