Держсекретар США Блінкен та очільник МЗС Великої Британії Ламмі здійснять візит до Києва цього тижня
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час спільної пресконференції в Лондоні 10 вересня.
За його словами Блінкена, мета візиту - почути від українського керівництва про їхні поточні потреби та цілі.
Новина доповнюється...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.97 Купівля 40.97Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.25Продаж 45.89
- Актуальне
- Важливе