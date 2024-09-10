Держсекретар США Блінкен та очільник МЗС Великої Британії Ламмі здійснять візит до Києва цього тижня

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час спільної пресконференції в Лондоні 10 вересня.

За його словами Блінкена, мета візиту - почути від українського керівництва про їхні поточні потреби та цілі.

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